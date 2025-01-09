Как сварить кисель из варенья — кулинары поделились бабушкиным рецептом

Ароматный малиновый кисель — это чудесное воспоминание о летних деньках, дарующее тепло в холодные осенние и зимние вечера. Кулинары делятся рецептом, как создать этот уютный напиток из малинового варенья.
Приготовить кисель очень просто, и нет необходимости искать готовые варианты в магазинах.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала протрите варенье через марлю или мелкое сито, чтобы получить однородное пюре без семян. Затем разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды и дайте настояться около 15 минут.
В кастрюле объедините ягодное пюре с 1 литром воды и доведите до кипения. Как только начнут появляться пузырьки, продолжайте нагревать массу еще 5 минут, после чего уменьшите огонь.
Постепенно влейте крахмал в сироп, тщательно перемешивая. Прогревайте смесь всего одну минуту, затем снимите кастрюлю с плиты. Остудите кисель или подавайте его горячим — в зависимости от ваших предпочтений.
Кисе́ль — студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала или из зерновых культур (овёс, рожь, пшеница, конопля, горох).
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