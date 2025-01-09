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Как сварить кисель из варенья — кулинары поделились бабушкиным рецептом

1:22
Еда

Ароматный малиновый кисель — это чудесное воспоминание о летних деньках, дарующее тепло в холодные осенние и зимние вечера. Кулинары делятся рецептом, как создать этот уютный напиток из малинового варенья.

вишневый кисель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
вишневый кисель

Приготовить кисель очень просто, и нет необходимости искать готовые варианты в магазинах.

Ингредиенты:

  • 4 ст. л. малинового варенья
  • 2,5 ст. л. кукурузного крахмала
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 л воды
  • 120 мл воды для разведения крахмала

Способ приготовления: 

Сначала протрите варенье через марлю или мелкое сито, чтобы получить однородное пюре без семян. Затем разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды и дайте настояться около 15 минут.

В кастрюле объедините ягодное пюре с 1 литром воды и доведите до кипения. Как только начнут появляться пузырьки, продолжайте нагревать массу еще 5 минут, после чего уменьшите огонь.

Постепенно влейте крахмал в сироп, тщательно перемешивая. Прогревайте смесь всего одну минуту, затем снимите кастрюлю с плиты. Остудите кисель или подавайте его горячим — в зависимости от ваших предпочтений.

Уточнения

Кисе́ль — студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала или из зерновых культур (овёс, рожь, пшеница, конопля, горох).
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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