В чём разница между компотом и узваром?

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Компот и узвар — это два широко известных "домашних" напитка, но между ними существует массивная разница.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gordon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Компот из клубники

Компот готовят из свежих или сушеных фруктов и ягод с добавлением сахара. Обычно этот напиток подают в охлажденном виде, он отлично дополняет десерты или основные блюда. Его натуральный вкус погружает в атмосферу домашнего уюта и семейного общения.

Узвар, в свою очередь, изготовляют методом настаивания сушеных фруктов в горячей воде, либо его просто доводят до кипения. Этот напиток считается более полезным по сравнению с компотом, поскольку сохраняет больше витаминов и, как правило, не содержит сахара.

Уточнения

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

