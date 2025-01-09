В чём разница между компотом и узваром?

Компот и узвар — это два широко известных "домашних" напитка, но между ними существует массивная разница.
Компот готовят из свежих или сушеных фруктов и ягод с добавлением сахара. Обычно этот напиток подают в охлажденном виде, он отлично дополняет десерты или основные блюда. Его натуральный вкус погружает в атмосферу домашнего уюта и семейного общения.
Узвар, в свою очередь, изготовляют методом настаивания сушеных фруктов в горячей воде, либо его просто доводят до кипения. Этот напиток считается более полезным по сравнению с компотом, поскольку сохраняет больше витаминов и, как правило, не содержит сахара.
Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.
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