1. Подготовка овощей:
Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите на крупной терке, а лук мелко порубите. Кабачок и болгарский перец нарежьте небольшими кусочками. Помидор обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками.
2. Пассеровка:
На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и продолжайте жарить ещё пару минут.
3. Варим суп:
В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте картофель и варите 10 минут.
Затем добавьте пассерованные лук и морковь, кабачок, болгарский перец и помидор. Варите ещё 10-15 минут, пока все овощи не станут мягкими.
4. Завершающие штрихи:
За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист, измельченный чеснок (если используете), посолите и поперчите по вкусу. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и дайте супу настояться под крышкой 10-15 минут.
Такой суп получается легким, питательным и ароматным. Он идеально подходит для восстановления после праздников и насыщает организм необходимыми витаминами и микроэлементами.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.