Готовим лёгкий овощной суп, который отлично подойдёт после праздничных застолий

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Картофель — 2-3 штуки. Морковь — 1 штука. Лук репчатый — 1 штука. Кабачок — 1 небольшой. Болгарский перец — 1 штука. Помидор — 1 штука. Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу. Чеснок — 1 зубчик (по желанию). Лавровый лист — 1-2 штуки. Соль, перец — по вкусу. Оливковое масло — 1 столовая ложка. Вода — 1 литр.

Приготовление

1. Подготовка овощей:

Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите на крупной терке, а лук мелко порубите. Кабачок и болгарский перец нарежьте небольшими кусочками. Помидор обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Овощной суп-крем из моркови и картофеля

2. Пассеровка:

На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и продолжайте жарить ещё пару минут.

3. Варим суп:

В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте картофель и варите 10 минут.

Затем добавьте пассерованные лук и морковь, кабачок, болгарский перец и помидор. Варите ещё 10-15 минут, пока все овощи не станут мягкими.

4. Завершающие штрихи:

За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист, измельченный чеснок (если используете), посолите и поперчите по вкусу. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и дайте супу настояться под крышкой 10-15 минут.

Такой суп получается легким, питательным и ароматным. Он идеально подходит для восстановления после праздников и насыщает организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

