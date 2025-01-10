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Готовим лёгкий овощной суп, который отлично подойдёт после праздничных застолий

1:55
Еда

Ингредиенты

  1. Картофель — 2-3 штуки.
  2. Морковь — 1 штука.
  3. Лук репчатый — 1 штука.
  4. Кабачок — 1 небольшой.
  5. Болгарский перец — 1 штука.
  6. Помидор — 1 штука.
  7. Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.
  8. Чеснок — 1 зубчик (по желанию).
  9. Лавровый лист — 1-2 штуки.
  10. Соль, перец — по вкусу.
  11. Оливковое масло — 1 столовая ложка.
  12. Вода — 1 литр.

Приготовление

1. Подготовка овощей:
Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите на крупной терке, а лук мелко порубите. Кабачок и болгарский перец нарежьте небольшими кусочками. Помидор обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками.

Овощной суп-крем из моркови и картофеля
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овощной суп-крем из моркови и картофеля

2. Пассеровка:
На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и продолжайте жарить ещё пару минут.

3. Варим суп:
В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте картофель и варите 10 минут.
Затем добавьте пассерованные лук и морковь, кабачок, болгарский перец и помидор. Варите ещё 10-15 минут, пока все овощи не станут мягкими.

4. Завершающие штрихи:
За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист, измельченный чеснок (если используете), посолите и поперчите по вкусу. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и дайте супу настояться под крышкой 10-15 минут.

Такой суп получается легким, питательным и ароматным. Он идеально подходит для восстановления после праздников и насыщает организм необходимыми витаминами и микроэлементами. 

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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