Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту

Для теста: — Мука — 500 г. — Дрожжи сухие — 7 г (или свежие дрожжи — 20 г). — Молоко теплое — 250 мл. — Сахар — 1 ст. л. — Соль — 1 ч. л. — Растительное масло — 50 мл.
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Belyash2
Для начинки: — Фарш мясной (свинина + говядина) — 400 г. — Лук репчатый — 1 шт. — Соль — по вкусу. — Перец черный молотый — по вкусу. — Вода или молоко — 100 мл (для сочности фарша).
Для жарки: — Растительное масло — около 300 мл.
Приготовление
1. Подготовка теста:
Растворение дрожжей: В теплом молоке растворите сахар и добавьте дрожжи. Оставьте смесь на 10 минут, пока дрожжи не начнут пениться.
Замешивание теста: В большой миске смешайте муку и соль. Сделайте углубление посередине и влейте туда дрожжевую смесь. Добавьте растительное масло и начинайте замешивать тесто. Месите его руками примерно 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным.
Подъем теста: Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.
2. Подготовка начинки:
Подготовка лука: Мелко нарежьте лук и слегка обжарьте его на сковороде до золотистого цвета.
Смешивание ингредиентов: Смешайте фарш с обжаренным луком, солью и перцем. Добавьте немного воды или молока, чтобы начинка была сочной.
3. Формирование беляшей:
Разделка теста: Разделите поднявшееся тесто на небольшие кусочки размером с куриное яйцо.
Формовка: Раскатайте каждый кусочек теста в небольшую лепёшку толщиной около 0,5 см. В центр каждой лепешки положите столовую ложку начинки.
Закрытие: Соберите края теста вокруг начинки, оставив небольшое отверстие сверху, через которое будет виден фарш.
4. Жарка:
Нагрев масла: Налейте растительное масло в глубокую сковороду или кастрюлю так, чтобы оно покрывало дно слоем около 2 см. Нагрейте масло до температуры 180°C.
Обжарка: Опускайте беляши в горячее масло отверстием вниз. Обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки, переворачивая лопаткой.
Удаление излишков масла: Готовые беляши выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Уточнения
Беля́ш или перемяч (от тат. пәрәмәч, вак бәлеш и баш. ваҡ бәлеш) — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь.