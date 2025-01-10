Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Для теста:

— Мука — 500 г.

— Дрожжи сухие — 7 г (или свежие дрожжи — 20 г).

— Молоко теплое — 250 мл.

— Сахар — 1 ст. л.

— Соль — 1 ч. л.

— Растительное масло — 50 мл.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Yanachka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Belyash2

Для начинки:

— Фарш мясной (свинина + говядина) — 400 г.

— Лук репчатый — 1 шт.

— Соль — по вкусу.

— Перец черный молотый — по вкусу.

— Вода или молоко — 100 мл (для сочности фарша).

Для жарки:

— Растительное масло — около 300 мл.

Приготовление

1. Подготовка теста:

Растворение дрожжей: В теплом молоке растворите сахар и добавьте дрожжи. Оставьте смесь на 10 минут, пока дрожжи не начнут пениться. Замешивание теста: В большой миске смешайте муку и соль. Сделайте углубление посередине и влейте туда дрожжевую смесь. Добавьте растительное масло и начинайте замешивать тесто. Месите его руками примерно 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Подъем теста: Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.

2. Подготовка начинки:

Подготовка лука: Мелко нарежьте лук и слегка обжарьте его на сковороде до золотистого цвета. Смешивание ингредиентов: Смешайте фарш с обжаренным луком, солью и перцем. Добавьте немного воды или молока, чтобы начинка была сочной.

3. Формирование беляшей:

Разделка теста: Разделите поднявшееся тесто на небольшие кусочки размером с куриное яйцо. Формовка: Раскатайте каждый кусочек теста в небольшую лепёшку толщиной около 0,5 см. В центр каждой лепешки положите столовую ложку начинки. Закрытие: Соберите края теста вокруг начинки, оставив небольшое отверстие сверху, через которое будет виден фарш.

4. Жарка:

Нагрев масла: Налейте растительное масло в глубокую сковороду или кастрюлю так, чтобы оно покрывало дно слоем около 2 см. Нагрейте масло до температуры 180°C. Обжарка: Опускайте беляши в горячее масло отверстием вниз. Обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки, переворачивая лопаткой. Удаление излишков масла: Готовые беляши выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Уточнения

Беля́ш или перемяч (от тат. пәрәмәч, вак бәлеш и баш. ваҡ бәлеш) — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь.

