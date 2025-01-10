Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деревья, которые уничтожат вашу яблоню: скрытая угроза
Лучшие места для отдыха на западном побережье Швеции
Инструкция к вашему автомобилю: как извлечь из неё максимум пользы
Самый полезный десерт для здоровья: результаты многолетних исследований
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Бразилия под угрозой: через 50 лет часть территории может стать нежилой
Массовый запуск цифрового рубля может быть отложен до 2026 года
Как Анна Самохина из общей кухни старого общежития попала на большой экран
Томаты растут быстрее: народные способы подготовки земли

Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту

2:44
Еда

Ингредиенты

Для теста:
— Мука — 500 г.
— Дрожжи сухие — 7 г (или свежие дрожжи — 20 г).
— Молоко теплое — 250 мл.
— Сахар — 1 ст. л.
— Соль — 1 ч. л.
— Растительное масло — 50 мл.

Belyash2
Фото: commons.wikimedia.org by User:Yanachka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Belyash2

Для начинки:
— Фарш мясной (свинина + говядина) — 400 г.
— Лук репчатый — 1 шт.
— Соль — по вкусу.
— Перец черный молотый — по вкусу.
— Вода или молоко — 100 мл (для сочности фарша).

Для жарки:
— Растительное масло — около 300 мл.

Приготовление

1. Подготовка теста:

  1. Растворение дрожжей: В теплом молоке растворите сахар и добавьте дрожжи. Оставьте смесь на 10 минут, пока дрожжи не начнут пениться.
  2. Замешивание теста: В большой миске смешайте муку и соль. Сделайте углубление посередине и влейте туда дрожжевую смесь. Добавьте растительное масло и начинайте замешивать тесто. Месите его руками примерно 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным.
  3. Подъем теста: Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.

2. Подготовка начинки:

  1. Подготовка лука: Мелко нарежьте лук и слегка обжарьте его на сковороде до золотистого цвета.
  2. Смешивание ингредиентов: Смешайте фарш с обжаренным луком, солью и перцем. Добавьте немного воды или молока, чтобы начинка была сочной.

3. Формирование беляшей:

  1. Разделка теста: Разделите поднявшееся тесто на небольшие кусочки размером с куриное яйцо.
  2. Формовка: Раскатайте каждый кусочек теста в небольшую лепёшку толщиной около 0,5 см. В центр каждой лепешки положите столовую ложку начинки.
  3. Закрытие: Соберите края теста вокруг начинки, оставив небольшое отверстие сверху, через которое будет виден фарш.

4. Жарка:

  1. Нагрев масла: Налейте растительное масло в глубокую сковороду или кастрюлю так, чтобы оно покрывало дно слоем около 2 см. Нагрейте масло до температуры 180°C.
  2. Обжарка: Опускайте беляши в горячее масло отверстием вниз. Обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки, переворачивая лопаткой.
  3. Удаление излишков масла: Готовые беляши выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Уточнения

Беля́ш или перемяч (от тат. пәрәмәч, вак бәлеш и баш. ваҡ бәлеш) — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда Аудио 
Жених Ксении Бородиной пожаловался на обман со стороны бывшей жены
Шоу-бизнес
Жених Ксении Бородиной пожаловался на обман со стороны бывшей жены Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Последние материалы
Как дрессировать попугая, чтобы был результат? Эффективные советы
Не только для спины! 5 невероятных эффектов становой тяги, о которых вы не знали
Доктор Мясников назвал продукты, которым по силе снизить уровень глюкозы в крови
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Мальта для любителей приключений и релакса
Как самостоятельно отполировать фары: секреты и советы
Котиган: как носить трендовое вязаное пальто
Комедийный актёр Алексей Смирнов лично взял в плен 7 фашистов
Древний Рим изгадил когнитивные способности человечества
Чем подкормить горох для быстрого роста? Так вы повысите и урожайность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.