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Что делать с водой от макарон? С её помощью можно кое-что приготовить

1:26
Еда

1. Овощной бульон: после варки овощей остаётся насыщенная витаминами и минералами жидкость, которая отлично подходит для приготовления супов, рагу или соусов. Такой бульон можно хранить в холодильнике до трёх дней.

2. Макаронная вода: в воде, оставшейся после варки макарон, содержится много крахмала. Этот крахмал полезен для комнатных растений, так что такую воду можно использовать для полива. Кроме того, она подойдёт для замешивания теста для хлеба или пиццы — благодаря крахмалу выпечка получится мягкой и воздушной.

3. Кукурузный отвар: остывшую воду после варки кукурузы можно применять для подкормки растений. Это помогает улучшить рост и развитие зелёных насаждений.

4. Бататовый отвар: жидкость, оставшаяся после варки сладкого картофеля (батата), также содержит крахмал. Её можно использовать при приготовлении теста, которое благодаря этому быстро загустевает, что делает его удобным для создания печенья.

5. Отвар бобовых: вода из-под консервированных бобов обладает уникальными свойствами. Она может заменить яичный белок в таких блюдах, как муссы, майонезы или бисквиты. Это особенно полезно для тех, кто придерживается веганской диеты.

 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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