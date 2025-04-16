И чем теперь закусывать? Любимая рыба россиян на грани исчезновения

Скумбрия, которая ещё недавно считалась устойчивым морским ресурсом, теперь оказалась в списке под угрозой. Её численность стремительно сокращается, а эксперты предупреждают: если не остановить чрезмерный вылов, вернуть популяцию уже не получится.
Северо-восточная атлантическая скумбрия, особенно та, что добывается траловым способом, сместилась в рейтинге "Good Fish Guide" с позиции 3 на 4. Это значит: потребителям и ресторанам рекомендуют отказаться от покупки. Даже вылов удочкой — более щадящий метод — теперь получил "жёлтую" метку вместо прежней "зелёной".
С 2009 года страны, добывающие скумбрию (в том числе Великобритания, Норвегия, Исландия и Фарерские острова), стабильно превышают научно обоснованные квоты. В 2020–2024 годах общий объём вылова в среднем на 39% превышал допустимые нормы.
"Скумбрия испытывает огромное давление, её численность падает, и она близка к критической точке", — отмечает Элис Мур из Морского общества охраны природы.
Экологи советуют переключиться на более устойчивые виды:
Сельдь из Северного моря и Ла-Манша
Сардины из Корнуолла
Мидии, выращенные в Великобритании — почти не влияют на морскую среду
Хек и мерлуза - менее популярны, но добываются в больших объёмах и считаются экологичными
Покупайте целую рыбу - это дешевле и даёт больше возможностей в кулинарии.
Обращайтесь к местным рыбным лавкам, а не полагайтесь на выбор в супермаркетах.
Ищите консервированных сардин и анчоусов — это тоже хороший выбор.
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.
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