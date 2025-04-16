И чем теперь закусывать? Любимая рыба россиян на грани исчезновения

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Скумбрия, которая ещё недавно считалась устойчивым морским ресурсом, теперь оказалась в списке под угрозой. Её численность стремительно сокращается, а эксперты предупреждают: если не остановить чрезмерный вылов, вернуть популяцию уже не получится.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Копчёная скумбрия

Из "зелёной" — в "жёлтую", а теперь почти в "красную"

Северо-восточная атлантическая скумбрия, особенно та, что добывается траловым способом, сместилась в рейтинге "Good Fish Guide" с позиции 3 на 4. Это значит: потребителям и ресторанам рекомендуют отказаться от покупки. Даже вылов удочкой — более щадящий метод — теперь получил "жёлтую" метку вместо прежней "зелёной".

С 2009 года страны, добывающие скумбрию (в том числе Великобритания, Норвегия, Исландия и Фарерские острова), стабильно превышают научно обоснованные квоты. В 2020–2024 годах общий объём вылова в среднем на 39% превышал допустимые нормы.

"Скумбрия испытывает огромное давление, её численность падает, и она близка к критической точке", — отмечает Элис Мур из Морского общества охраны природы.

Что выбрать вместо скумбрии

Экологи советуют переключиться на более устойчивые виды:

Сельдь из Северного моря и Ла-Манша

Сардины из Корнуолла

Мидии, выращенные в Великобритании — почти не влияют на морскую среду

Хек и мерлуза - менее популярны, но добываются в больших объёмах и считаются экологичными

Ещё пара советов

Покупайте целую рыбу - это дешевле и даёт больше возможностей в кулинарии.

Обращайтесь к местным рыбным лавкам, а не полагайтесь на выбор в супермаркетах.

Ищите консервированных сардин и анчоусов — это тоже хороший выбор.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

