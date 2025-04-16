Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поддержка битом и рублём: Паша Техник отправил армии 700 тысяч рублей
Светильник из театра, стулья из джунглей: интерьер, в который влюбляются
Лишние 20-30 кг — не норма: вот почему токсичный бодипозитив опаснее, чем вы думали
Когда хочется праздничного салата, но некогда — выбирайте этот
Обычная защита колёс превращается в ловушку для ржавчины — вот как это происходит
Швейцарский гигант с добрым сердцем: эта собака стала символом спасения — и не просто так
ГАЗ-24 Волга — машина для начальства и таксистов
Открытие, которое изменит стоматологию навсегда: один сигнал — и клетка превращается в зуб
Стать сильнее в глобальной экономике! Россия укрепляет связи в Юго-Восточной Азии

И чем теперь закусывать? Любимая рыба россиян на грани исчезновения

1:53
Еда

Скумбрия, которая ещё недавно считалась устойчивым морским ресурсом, теперь оказалась в списке под угрозой. Её численность стремительно сокращается, а эксперты предупреждают: если не остановить чрезмерный вылов, вернуть популяцию уже не получится.

Копчёная скумбрия
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Копчёная скумбрия

Из "зелёной" — в "жёлтую", а теперь почти в "красную"

Северо-восточная атлантическая скумбрия, особенно та, что добывается траловым способом, сместилась в рейтинге "Good Fish Guide" с позиции 3 на 4. Это значит: потребителям и ресторанам рекомендуют отказаться от покупки. Даже вылов удочкой — более щадящий метод — теперь получил "жёлтую" метку вместо прежней "зелёной".

С 2009 года страны, добывающие скумбрию (в том числе Великобритания, Норвегия, Исландия и Фарерские острова), стабильно превышают научно обоснованные квоты. В 2020–2024 годах общий объём вылова в среднем на 39% превышал допустимые нормы.

"Скумбрия испытывает огромное давление, её численность падает, и она близка к критической точке", — отмечает Элис Мур из Морского общества охраны природы.

Что выбрать вместо скумбрии

Экологи советуют переключиться на более устойчивые виды:

  • Сельдь из Северного моря и Ла-Манша

  • Сардины из Корнуолла

  • Мидии, выращенные в Великобритании — почти не влияют на морскую среду

  • Хек и мерлуза - менее популярны, но добываются в больших объёмах и считаются экологичными

Ещё пара советов

  • Покупайте целую рыбу - это дешевле и даёт больше возможностей в кулинарии.

  • Обращайтесь к местным рыбным лавкам, а не полагайтесь на выбор в супермаркетах.

  • Ищите консервированных сардин и анчоусов — это тоже хороший выбор.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Наука и техника
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС Аудио 
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Садоводство, цветоводство
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
Поддержка битом и рублём: Паша Техник отправил армии 700 тысяч рублей
Светильник из театра, стулья из джунглей: интерьер, в который влюбляются
Лишние 20-30 кг — не норма: вот почему токсичный бодипозитив опаснее, чем вы думали
Когда хочется праздничного салата, но некогда — выбирайте этот
И чем теперь закусывать? Любимая рыба россиян на грани исчезновения
В Британии удивлены ростом курса рубля
Обычная защита колёс превращается в ловушку для ржавчины — вот как это происходит
Швейцарский гигант с добрым сердцем: эта собака стала символом спасения — и не просто так
ГАЗ-24 Волга — машина для начальства и таксистов
Открытие, которое изменит стоматологию навсегда: один сигнал — и клетка превращается в зуб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.