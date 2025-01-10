Кокосовое печенье за 12 минут: простой и чрезвычайно быстрый рецепт

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить что-то вкусное и необычное, но при этом простое и быстрое? Тогда попробуйте приготовить кокосовое печенье! Это лакомство обязательно понравится и детям, и взрослым.

Фото: flickr.com by Jessica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кокосовое печенье

Ингредиенты:

Кокосовая стружка: 125 г

Сахар: 50 г

Лимонный сок: 0,5 ч. л.

Яйцо: 1 шт.

Соль: 1/4 ч. л.

Приготовление

Разделите яйцо на желток и белок. Белок перелейте в глубокую миску для взбивания. Добавьте соль и лимонный сок. Взбивайте белок электрическим миксером на средней скорости до появления белой пены. Постепенно подсыпайте сахар, не прекращая взбивать, до получения плотной и блестящей массы. Введите желток и аккуратно перемешайте миксером на низкой скорости до получения однородной консистенции. Добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте, чтобы тесто стало густым и липким. Оно должно хорошо держать форму. Смочите руки водой, чтобы тесто к ним не липло, и сформируйте 12 небольших шариков. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте печенье 12 минут до легкого золотистого оттенка.

Ваше вкусное кокосовое печенье готово! Приятного аппетита!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.



Кокосовая стружка — продукт, полученный в результате измельчения, сушки и очистки внутренней части кокосового ореха (Cocos nucifera).



