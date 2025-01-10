Кокосовое печенье за 12 минут: простой и чрезвычайно быстрый рецепт
1:30
Хотите приготовить что-то вкусное и необычное, но при этом простое и быстрое? Тогда попробуйте приготовить кокосовое печенье! Это лакомство обязательно понравится и детям, и взрослым.
Фото: flickr.com by Jessica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кокосовое печенье
Ингредиенты:
- Кокосовая стружка: 125 г
- Сахар: 50 г
- Лимонный сок: 0,5 ч. л.
- Яйцо: 1 шт.
- Соль: 1/4 ч. л.
Приготовление
- Разделите яйцо на желток и белок. Белок перелейте в глубокую миску для взбивания. Добавьте соль и лимонный сок.
- Взбивайте белок электрическим миксером на средней скорости до появления белой пены.
- Постепенно подсыпайте сахар, не прекращая взбивать, до получения плотной и блестящей массы.
- Введите желток и аккуратно перемешайте миксером на низкой скорости до получения однородной консистенции.
- Добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте, чтобы тесто стало густым и липким. Оно должно хорошо держать форму.
- Смочите руки водой, чтобы тесто к ним не липло, и сформируйте 12 небольших шариков.
- Выложите шарики на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Выпекайте печенье 12 минут до легкого золотистого оттенка.
Ваше вкусное кокосовое печенье готово! Приятного аппетита!
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
Кокосовая стружка — продукт, полученный в результате измельчения, сушки и очистки внутренней части кокосового ореха (Cocos nucifera).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру