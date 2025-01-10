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Кокосовое печенье за 12 минут: простой и чрезвычайно быстрый рецепт

1:30
Еда

Хотите приготовить что-то вкусное и необычное, но при этом простое и быстрое? Тогда попробуйте приготовить кокосовое печенье! Это лакомство обязательно понравится и детям, и взрослым.

Кокосовое печенье
Фото: flickr.com by Jessica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кокосовое печенье

Ингредиенты:

  • Кокосовая стружка: 125 г
  • Сахар: 50 г
  • Лимонный сок: 0,5 ч. л.
  • Яйцо: 1 шт.
  • Соль: 1/4 ч. л.

Приготовление

  1. Разделите яйцо на желток и белок. Белок перелейте в глубокую миску для взбивания. Добавьте соль и лимонный сок.
  2. Взбивайте белок электрическим миксером на средней скорости до появления белой пены.
  3. Постепенно подсыпайте сахар, не прекращая взбивать, до получения плотной и блестящей массы.
  4. Введите желток и аккуратно перемешайте миксером на низкой скорости до получения однородной консистенции.
  5. Добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте, чтобы тесто стало густым и липким. Оно должно хорошо держать форму.
  6. Смочите руки водой, чтобы тесто к ним не липло, и сформируйте 12 небольших шариков.
  7. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  8. Разогрейте духовку до 180°C.
  9. Выпекайте печенье 12 минут до легкого золотистого оттенка.

Ваше вкусное кокосовое печенье готово! Приятного аппетита!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

Кокосовая стружка — продукт, полученный в результате измельчения, сушки и очистки внутренней части кокосового ореха (Cocos nucifera).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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