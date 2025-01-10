Домашний крем на основе йогурта: простой рецепт для тортов, капкейков и пирожных

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние торты, капкейки и пирожные всегда радуют своим вкусом и атмосферой уюта. Они значительно превосходят магазинные аналоги благодаря свежим и качественным ингредиентам, которые вы выбираете сами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Десерт

Если вы любите радовать близких домашней выпечкой, попробуйте приготовить универсальный и бюджетный крем на основе йогурта. Этот крем можно использовать не только для прослойки тортов, но и для украшения пирожных, включая эклеры. Для капкейков он также станет идеальным украшением, прекрасно сохраняя форму.

Ингредиенты для крема:

Йогурт (любой жирности, сладкий) — 400 г

Сахар — 100 г

Куриные яйца — 3 шт.

Кукурузный или картофельный крахмал — 60 г

Белый шоколад — 60 г

Сливочное масло — 200 г

Приготовление

В толстостенной кастрюле смешайте яйца, сахар и крахмал. Взбейте венчиком до однородной массы. Затем добавьте йогурт и снова тщательно перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите крем, непрерывно помешивая, около 15 минут до загустения. Важно не допустить, чтобы крем свернулся. Снимите кастрюлю с огня и добавьте рубленый шоколад, а также половину размягченного сливочного масла. Перемешивайте до получения однородной консистенции. Накройте кастрюлю пищевой пленкой и дайте крему остыть до комнатной температуры. Затем добавьте оставшееся размягченное сливочное масло и взбейте миксером до воздушной и густой массы. Крем должен стать гладким, нежным и не растекаться. Приятного аппетита!

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.





Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

