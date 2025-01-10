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Домашний крем на основе йогурта: простой рецепт для тортов, капкейков и пирожных

1:48
Еда

Домашние торты, капкейки и пирожные всегда радуют своим вкусом и атмосферой уюта. Они значительно превосходят магазинные аналоги благодаря свежим и качественным ингредиентам, которые вы выбираете сами.

Десерт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Десерт

Если вы любите радовать близких домашней выпечкой, попробуйте приготовить универсальный и бюджетный крем на основе йогурта. Этот крем можно использовать не только для прослойки тортов, но и для украшения пирожных, включая эклеры. Для капкейков он также станет идеальным украшением, прекрасно сохраняя форму.

Ингредиенты для крема:

  • Йогурт (любой жирности, сладкий) — 400 г
  • Сахар — 100 г
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Кукурузный или картофельный крахмал — 60 г
  • Белый шоколад — 60 г
  • Сливочное масло — 200 г

Приготовление

  1. В толстостенной кастрюле смешайте яйца, сахар и крахмал. Взбейте венчиком до однородной массы. Затем добавьте йогурт и снова тщательно перемешайте.
  2. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите крем, непрерывно помешивая, около 15 минут до загустения. Важно не допустить, чтобы крем свернулся.
  3. Снимите кастрюлю с огня и добавьте рубленый шоколад, а также половину размягченного сливочного масла. Перемешивайте до получения однородной консистенции. Накройте кастрюлю пищевой пленкой и дайте крему остыть до комнатной температуры.
  4. Затем добавьте оставшееся размягченное сливочное масло и взбейте миксером до воздушной и густой массы. Крем должен стать гладким, нежным и не растекаться. Приятного аппетита!

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
 

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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