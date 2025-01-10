Домашний крем на основе йогурта: простой рецепт для тортов, капкейков и пирожных

Домашние торты, капкейки и пирожные всегда радуют своим вкусом и атмосферой уюта. Они значительно превосходят магазинные аналоги благодаря свежим и качественным ингредиентам, которые вы выбираете сами.
Если вы любите радовать близких домашней выпечкой, попробуйте приготовить универсальный и бюджетный крем на основе йогурта. Этот крем можно использовать не только для прослойки тортов, но и для украшения пирожных, включая эклеры. Для капкейков он также станет идеальным украшением, прекрасно сохраняя форму.
Ингредиенты для крема:
Приготовление
Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).
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