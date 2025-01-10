Быстрый и нежный десерт из трёх ингредиентов — без выпечки, смешивается за несколько минут

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт из трёх простых ингредиентов станет настоящим хитом среди всей семьи! На его приготовление уйдет всего несколько минут, что делает его идеальным выбором для быстрого перекуса или угощения неожиданно нагрянувших гостей.

Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Десерт

Ингредиенты:

Мягкий творог (300 г);

Желатин (20 г);

Какао-порошок (15 г);

Сахарная пудра, корица и ваниль по вкусу.

Приготовление

Залейте желатин холодной водой (100 мл) и оставьте на 5-10 минут для набухания. Затем поставьте ёмкость с желатином в микроволновку на 1 минуту, чтобы он полностью растворился. В глубокой миске соедините мягкий творог и какао-порошок. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Добавьте растворенный желатин и снова хорошо перемешайте. Перелейте творожно-желатиновую массу в небольшие формочки или стаканы. Поставьте их в холодильник на 2 часа, чтобы десерт полностью застыл. Готовый десерт можно украсить по своему вкусу. Например, посыпьте его сахарной пудрой, корицей, измельчённым шоколадом, добавьте немного измельченного мускатного ореха, ягод или взбитых сливок.

Приятного аппетита! Этот нежный и ароматный десерт станет отличным завершением любого обеда или ужина.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.

