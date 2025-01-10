Быстрый и нежный десерт из трёх ингредиентов — без выпечки, смешивается за несколько минут

Этот десерт из трёх простых ингредиентов станет настоящим хитом среди всей семьи! На его приготовление уйдет всего несколько минут, что делает его идеальным выбором для быстрого перекуса или угощения неожиданно нагрянувших гостей.
Ингредиенты:
Приготовление
Приятного аппетита! Этот нежный и ароматный десерт станет отличным завершением любого обеда или ужина.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.
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