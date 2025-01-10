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Овсянка с тыквой: полезный и вкусный завтрак или лёгкий здоровый ужин

1:20
Еда

Мало кто знает, что тыкву можно использовать не только в супах и десертах, но и для приготовления завтраков. Хотя почему только завтраков — каша с тыквой может стать и лёгким и здоровым ужином.

Каша с тыквой
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Каша с тыквой

Попробуйте добавить этот полезный овощ в овсянку. Для этого подойдет как цельная крупа, так и быстрого приготовления. А тыква продаётся в супермаркетах круглый год, так что проблем с ингредиентами точно не будет!

Ингредиенты:

  • 5 столовых ложек овсяных хлопьев
  • 500 мл молока
  • 200 г тыквы
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1 столовая ложка сахара
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите тыкву от кожуры и нарежьте кубиками.
  2. В кастрюле с толстым дном разогрейте сливочное масло. Добавьте тыкву, сахар и соль. Готовьте на среднем огне, помешивая, около 2 минут.
  3. Влейте часть молока, накройте крышкой и варите тыкву еще 5-8 минут, пока она не размягчится.
  4. Влейте оставшееся молоко и доведите до кипения.
  5. Всыпьте овсяные хлопья, убавьте огонь до минимума и варите до готовности, следуя указаниям на упаковке.
  6. Готовую кашу разложите по тарелкам, при желании добавьте ягоды или орехи.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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