Овсянка с тыквой: полезный и вкусный завтрак или лёгкий здоровый ужин

Мало кто знает, что тыкву можно использовать не только в супах и десертах, но и для приготовления завтраков. Хотя почему только завтраков — каша с тыквой может стать и лёгким и здоровым ужином.
Попробуйте добавить этот полезный овощ в овсянку. Для этого подойдет как цельная крупа, так и быстрого приготовления. А тыква продаётся в супермаркетах круглый год, так что проблем с ингредиентами точно не будет!
Ингредиенты:
Приготовление:
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
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