Овсянка с тыквой: полезный и вкусный завтрак или лёгкий здоровый ужин

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Мало кто знает, что тыкву можно использовать не только в супах и десертах, но и для приготовления завтраков. Хотя почему только завтраков — каша с тыквой может стать и лёгким и здоровым ужином.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Каша с тыквой

Попробуйте добавить этот полезный овощ в овсянку. Для этого подойдет как цельная крупа, так и быстрого приготовления. А тыква продаётся в супермаркетах круглый год, так что проблем с ингредиентами точно не будет!

Ингредиенты:

5 столовых ложек овсяных хлопьев

500 мл молока

200 г тыквы

1 столовая ложка сливочного масла

1 столовая ложка сахара

Соль по вкусу

Приготовление:

Очистите тыкву от кожуры и нарежьте кубиками. В кастрюле с толстым дном разогрейте сливочное масло. Добавьте тыкву, сахар и соль. Готовьте на среднем огне, помешивая, около 2 минут. Влейте часть молока, накройте крышкой и варите тыкву еще 5-8 минут, пока она не размягчится. Влейте оставшееся молоко и доведите до кипения. Всыпьте овсяные хлопья, убавьте огонь до минимума и варите до готовности, следуя указаниям на упаковке. Готовую кашу разложите по тарелкам, при желании добавьте ягоды или орехи.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

