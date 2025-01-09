Просто добавьте в бульон это: простой способ улучшить вкус магазинных пельменей

Многие из нас предпочитают домашние пельмени магазинным, утверждая, что самостоятельно приготовленное блюдо всегда вкуснее. Однако не у всех есть время или желание заниматься замесом теста, приготовлением фарша и лепкой.
Существует простой способ улучшить вкус магазинных пельменей. Этот совет позволяет сделать покупные пельмени не менее вкусными, чем домашние.
Для этого в процессе варки необходимо добавить в бульон помимо соли, перца горошком и лаврового листа кусочек сливочного масла. Это гарантирует пельменям нежный вкус, а бульону — насыщенность и аромат. Кроме того, масло предотвратит слипание пельменей друг с другом и со стенками кастрюли.
Если у вас нет сливочного масла, вместо него можно добавить и растительное. Для этого налейте в бульон всего одну столовую ложку масла.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
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