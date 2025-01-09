Просто добавьте в бульон это: простой способ улучшить вкус магазинных пельменей

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас предпочитают домашние пельмени магазинным, утверждая, что самостоятельно приготовленное блюдо всегда вкуснее. Однако не у всех есть время или желание заниматься замесом теста, приготовлением фарша и лепкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пельмени

Существует простой способ улучшить вкус магазинных пельменей. Этот совет позволяет сделать покупные пельмени не менее вкусными, чем домашние.

Для этого в процессе варки необходимо добавить в бульон помимо соли, перца горошком и лаврового листа кусочек сливочного масла. Это гарантирует пельменям нежный вкус, а бульону — насыщенность и аромат. Кроме того, масло предотвратит слипание пельменей друг с другом и со стенками кастрюли.

Если у вас нет сливочного масла, вместо него можно добавить и растительное. Для этого налейте в бульон всего одну столовую ложку масла.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

