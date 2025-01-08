Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что выбрать курицу или индейку: разбираем разницу
Что делать с остатками томатной пасты? Лайфхак для экономии
Как убрать морщины в домашних условиях: четыре эффективных метода борьбы с ними
Эстетика и экология: почему комнатные цветы обязательны в интерьере
Как вернуть чистоту и блеск фотообоям в вашей квартире
Годами не меняли антифриз? Узнайте, что грозит вашему двигателю
Десерт за 15 минут: рулеты с яблоками на сковороде
Как помочь потерявшемуся животному найти дом
В России нашли способ вдвое повысить водонепроницаемость бетона

Творожная запеканка: простой способ приготовления в духовке

1:31
Еда

Запеканка — отличная альтернатива сырникам, которая не только проще в приготовлении, но и полезнее благодаря запеканию. Однако, чтобы она получилась нежной и пышной, важно соблюдать несколько секретов.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Творожная запеканка

Секреты пышной запеканки

  1. Используйте зернистый творог. Перед приготовлением протрите творог через сито, чтобы добиться нежной текстуры.
  2. Не взбивайте яйца. Просто добавьте их в творог и перемешайте, чтобы избежать лишнего воздуха в тесте.
  3. Дайте тесту отдохнуть. После замеса оставьте его на 10-15 минут, чтобы ингредиенты "связались".
  4. Для тонкой корочки смажьте тесто сметаной. Это придаст запеканке аппетитный вид и добавит немного сливочного вкуса.

Ингредиенты

  • Творог (жирность 9%) — 360 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 75 г
  • Сахар — по вкусу
  • Ванилин — щепотка
  • Сливочное масло — 15 г

Как готовить

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Смешайте творог с яйцами, сахаром и ванилином. Добавьте просеянную муку и замесите однородное тесто.
  3. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и переложите в неё тесто. Сверху смажьте сметаной.
  4. Выпекайте в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
  5. Подавайте к столу со сметаной или ягодным соусом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Экономика и бизнес
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале Аудио 
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Домашние животные
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Новости спорта
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Последние материалы
Камеры и их возможности: за сколько метров они фиксируют нарушения ПДД
Храните картофель только так, и он у вас долго не будет портиться
Секрет идеальной тишины: как убрать скрип дверных петель
4 способа, как победить электризацию волос в зимний сезон
Немецкие учёные рассказали, к какой болезни приводит отказ от завтрака
Укрепить плечи и развить ядерную силу поможет это простое упражнение
КМГ рассматривает покупку НПЗ в Болгарии
Почему нельзя ставить воду рядом с миской для корма: объяснение экспертов
Крупные травоядные животные сохраняют разнообразие деревьев. Новое исследование
2 причины, почему в погребе гниют овощи и фрукты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.