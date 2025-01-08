Творожная запеканка: простой способ приготовления в духовке

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Запеканка — отличная альтернатива сырникам, которая не только проще в приготовлении, но и полезнее благодаря запеканию. Однако, чтобы она получилась нежной и пышной, важно соблюдать несколько секретов.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Творожная запеканка

Секреты пышной запеканки

Используйте зернистый творог. Перед приготовлением протрите творог через сито, чтобы добиться нежной текстуры. Не взбивайте яйца. Просто добавьте их в творог и перемешайте, чтобы избежать лишнего воздуха в тесте. Дайте тесту отдохнуть. После замеса оставьте его на 10-15 минут, чтобы ингредиенты "связались". Для тонкой корочки смажьте тесто сметаной. Это придаст запеканке аппетитный вид и добавит немного сливочного вкуса.

Ингредиенты

Творог (жирность 9%) — 360 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 75 г

Сахар — по вкусу

Ванилин — щепотка

Сливочное масло — 15 г

Как готовить

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте творог с яйцами, сахаром и ванилином. Добавьте просеянную муку и замесите однородное тесто. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и переложите в неё тесто. Сверху смажьте сметаной. Выпекайте в течение 30-40 минут до золотистой корочки. Подавайте к столу со сметаной или ягодным соусом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

