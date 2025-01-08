Творожная запеканка: простой способ приготовления в духовке

Запеканка — отличная альтернатива сырникам, которая не только проще в приготовлении, но и полезнее благодаря запеканию. Однако, чтобы она получилась нежной и пышной, важно соблюдать несколько секретов.
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Творожная запеканка
Секреты пышной запеканки
Используйте зернистый творог. Перед приготовлением протрите творог через сито, чтобы добиться нежной текстуры.
Не взбивайте яйца. Просто добавьте их в творог и перемешайте, чтобы избежать лишнего воздуха в тесте.
Дайте тесту отдохнуть. После замеса оставьте его на 10-15 минут, чтобы ингредиенты "связались".
Для тонкой корочки смажьте тесто сметаной. Это придаст запеканке аппетитный вид и добавит немного сливочного вкуса.
Ингредиенты
Творог (жирность 9%) — 360 г
Яйца — 2 шт.
Мука — 75 г
Сахар — по вкусу
Ванилин — щепотка
Сливочное масло — 15 г
Как готовить
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Смешайте творог с яйцами, сахаром и ванилином. Добавьте просеянную муку и замесите однородное тесто.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом и переложите в неё тесто. Сверху смажьте сметаной.
Выпекайте в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
Подавайте к столу со сметаной или ягодным соусом.
Приятного аппетита!
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).