Красная икра сама по себе вкусна, но с помощью простых добавок её вкус можно сделать ещё ярче и изысканнее. Хотите удивить гостей или разнообразить праздничный стол? Попробуйте несколько проверенных способов улучшить вкус этого деликатеса.
Зелень
Мелко нарежьте укроп или зелёный лук (или оба вида зелени), а затем добавьте в банку с икрой. Аккуратно перемешайте ложкой, чтобы не повредить нежные икринки. Такой микс придаст блюду свежести и сделает вкус более гармоничным.
Совет: Если добавили зелень в банку, съешьте икру в тот же день, чтобы она не потеряла свои свойства.
На бутерброды
Если не хотите вмешивать зелень в икру, просто посыпьте ей уже готовые бутерброды. Это простой способ обогатить вкус без лишних хлопот.
Авокадо
Положите небольшие кусочки спелого авокадо на бутерброды с икрой. Его нежный сливочный вкус прекрасно сочетается с солёным деликатесом, добавляя нотку экзотики.
Лимон
Дольки лимона станут отличным дополнением. Кислинка цитруса подчеркнёт вкус икры и добавит изысканности. Лимон можно выложить на бутерброды или добавить сок прямо в икру, если вы подаёте её в баночке.
С помощью зелени, авокадо или лимона красная икра заиграет новыми красками. Экспериментируйте с добавками, чтобы сделать каждую закуску уникальной и незабываемо вкусной!
Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Компания сосредоточилась на выгодных предложениях по программе trade-in, предлагая владельцам старых моделей Galaxy и других брендов одни из лучших цен на рынке.