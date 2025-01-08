Бутерброды с красной икрой: три идеи для изысканного вкуса

Зелень

Мелко нарежьте укроп или зелёный лук (или оба вида зелени), а затем добавьте в банку с икрой. Аккуратно перемешайте ложкой, чтобы не повредить нежные икринки. Такой микс придаст блюду свежести и сделает вкус более гармоничным.

Совет: Если добавили зелень в банку, съешьте икру в тот же день, чтобы она не потеряла свои свойства.