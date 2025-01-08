Что делать с остатками томатной пасты? Лайфхак для экономии

После приготовления вкусных блюд часто остаются остатки томатной пасты, которые жаль выбрасывать. Вместо того чтобы отправлять их в мусор, воспользуйтесь простым и удобным способом замораживания. Это поможет сохранить продукт до следующего использования, сэкономить деньги и время.
Замораживание томатной пасты имеет множество преимуществ:
Разделите на порции.
Ложкой аккуратно распределите остатки пасты на лист бумаги для выпечки.
Подготовьте для заморозки.
Накройте пасту вторым листом пергамента и слегка раздавите порции донышком стакана, чтобы они стали плоскими. Это ускорит заморозку и сэкономит место в морозильной камере.
Переложите в пакет.
Когда порции пасты замёрзнут, сложите их в пакет с застёжкой и отправьте обратно в морозилку.
Теперь ваша томатная паста готова к хранению и удобному использованию в любом рецепте.
Замороженные порции удобно добавлять прямо в соусы, супы или тушёные блюда, не размораживая их заранее.
Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.
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