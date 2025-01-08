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Что делать с остатками томатной пасты? Лайфхак для экономии

1:28
Еда

После приготовления вкусных блюд часто остаются остатки томатной пасты, которые жаль выбрасывать. Вместо того чтобы отправлять их в мусор, воспользуйтесь простым и удобным способом замораживания. Это поможет сохранить продукт до следующего использования, сэкономить деньги и время.

Томатная паста
Фото: commons.wikimedia.org by Narek75, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томатная паста

Почему стоит замораживать томатную пасту

Замораживание томатной пасты имеет множество преимуществ:

  • Продукт сохраняет свой аромат, вкус и полезные свойства.
  • Порционная заморозка упрощает использование пасты в будущем — больше не нужно открывать новую банку.
  • Метод позволяет сократить время на приготовление блюд.

Как правильно заморозить томатную пасту

  1. Разделите на порции.
    Ложкой аккуратно распределите остатки пасты на лист бумаги для выпечки.

  2. Подготовьте для заморозки.
    Накройте пасту вторым листом пергамента и слегка раздавите порции донышком стакана, чтобы они стали плоскими. Это ускорит заморозку и сэкономит место в морозильной камере.

  3. Переложите в пакет.
    Когда порции пасты замёрзнут, сложите их в пакет с застёжкой и отправьте обратно в морозилку.

Теперь ваша томатная паста готова к хранению и удобному использованию в любом рецепте.

Совет:

Замороженные порции удобно добавлять прямо в соусы, супы или тушёные блюда, не размораживая их заранее.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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