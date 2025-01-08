Десерт за 15 минут: рулеты с яблоками на сковороде

После сытных праздников хочется чего-то лёгкого и полезного. Этот десерт из яблок и лаваша идеально подойдёт: всего 15 минут — и на столе ароматное лакомство, которое порадует всю семью.
Очистите яблоки от кожуры и нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке.
На разогретую сковороду положите сливочное масло. Обжарьте яблоки с сахаром до мягкости. Затем добавьте крахмал, перемешайте и снимите сковороду с огня.
Разложите начинку на лаваше, отступив немного от края. По желанию добавьте щепотку корицы. Сверните лаваш в рулет и нарежьте его острым ножом на порционные кусочки.
Обжарьте рулетики на сливочном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
Этот десерт подойдёт и к утреннему чаю, и как лёгкое угощение для гостей. Подавайте его тёплым, можно с ложечкой мёда или шариком ванильного мороженого.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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