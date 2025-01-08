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Десерт за 15 минут: рулеты с яблоками на сковороде

1:26
Еда

После сытных праздников хочется чего-то лёгкого и полезного. Этот десерт из яблок и лаваша идеально подойдёт: всего 15 минут — и на столе ароматное лакомство, которое порадует всю семью.

Сорт яблок "Гала"
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сорт яблок "Гала"

Что понадобится

  • Лаваш — 100 г
  • Яблоки (лучше кисло-сладкие) — 2-3 шт.
  • Сахар — 1-2 ст. л.
  • Крахмал (кукурузный) — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — для жарки

Как готовить

1. Подготовка яблок

Очистите яблоки от кожуры и нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке.

2. Обжарка начинки

На разогретую сковороду положите сливочное масло. Обжарьте яблоки с сахаром до мягкости. Затем добавьте крахмал, перемешайте и снимите сковороду с огня.

3. Формирование рулетов

Разложите начинку на лаваше, отступив немного от края. По желанию добавьте щепотку корицы. Сверните лаваш в рулет и нарежьте его острым ножом на порционные кусочки.

4. Завершающий этап

Обжарьте рулетики на сливочном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Готово

Этот десерт подойдёт и к утреннему чаю, и как лёгкое угощение для гостей. Подавайте его тёплым, можно с ложечкой мёда или шариком ванильного мороженого.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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