Десерт за 15 минут: рулеты с яблоками на сковороде

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

После сытных праздников хочется чего-то лёгкого и полезного. Этот десерт из яблок и лаваша идеально подойдёт: всего 15 минут — и на столе ароматное лакомство, которое порадует всю семью.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сорт яблок "Гала"

Что понадобится

Лаваш — 100 г

Яблоки (лучше кисло-сладкие) — 2-3 шт.

Сахар — 1-2 ст. л.

Крахмал (кукурузный) — 1 ч. л.

Сливочное масло — для жарки

Как готовить

1. Подготовка яблок

Очистите яблоки от кожуры и нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке.

2. Обжарка начинки

На разогретую сковороду положите сливочное масло. Обжарьте яблоки с сахаром до мягкости. Затем добавьте крахмал, перемешайте и снимите сковороду с огня.

3. Формирование рулетов

Разложите начинку на лаваше, отступив немного от края. По желанию добавьте щепотку корицы. Сверните лаваш в рулет и нарежьте его острым ножом на порционные кусочки.

4. Завершающий этап

Обжарьте рулетики на сливочном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Готово

Этот десерт подойдёт и к утреннему чаю, и как лёгкое угощение для гостей. Подавайте его тёплым, можно с ложечкой мёда или шариком ванильного мороженого.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

