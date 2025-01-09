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Как превратить обычное картофельное пюре в кулинарный шедевр, добавив к нему два ингредиента

1:40
Еда

Пюре из картофеля — классическое блюдо, которое гармонично дополняется сливочным маслом. Однако существует множество способов улучшить его вкус и текстуру. Известный шеф-повар Максим Григорьев предлагает быстрый и простой рецепт, который позволяет превратить обычное картофельное пюре в изысканное блюдо, добавив всего один ингредиент.

Картофельное пюре с жареным луком
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельное пюре с жареным луком

Для приготовления вам понадобится:

  • Картофель — 900 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Подсолнечное масло без запаха — 20 мл
  • Чёрный перец — 2 щепотки
  • Соль — по вкусу
  • Свежее сало — 100 г

Процесс приготовления:

  1. Очистите картофель и нарежьте его на крупные кусочки. Залейте холодной водой (примерно 1 литр) и поставьте вариться. За 10 минут до готовности добавьте соль.
  2. В это время очистите сало от кожуры и нарежьте мелкими кубиками.
  3. Лук очистите и мелко нарежьте.
  4. Обжарьте сало на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистого цвета. Этот ингредиент придаст пюре насыщенный вкус и добавит сытности.
  5. Когда сало станет золотистым, добавьте к нему лук. Продолжайте обжаривать, пока лук не станет прозрачным.
  6. Слейте воду из кастрюли с картофелем и разомните его до состояния пюре. Добавьте растопленное сало с луком, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Ваше аппетитное картофельное пюре готово! Оно может выступать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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