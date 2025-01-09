Как превратить обычное картофельное пюре в кулинарный шедевр, добавив к нему два ингредиента

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Пюре из картофеля — классическое блюдо, которое гармонично дополняется сливочным маслом. Однако существует множество способов улучшить его вкус и текстуру. Известный шеф-повар Максим Григорьев предлагает быстрый и простой рецепт, который позволяет превратить обычное картофельное пюре в изысканное блюдо, добавив всего один ингредиент.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофельное пюре с жареным луком

Для приготовления вам понадобится:

Картофель — 900 г

Репчатый лук — 1 шт.

Подсолнечное масло без запаха — 20 мл

Чёрный перец — 2 щепотки

Соль — по вкусу

Свежее сало — 100 г

Процесс приготовления:

Очистите картофель и нарежьте его на крупные кусочки. Залейте холодной водой (примерно 1 литр) и поставьте вариться. За 10 минут до готовности добавьте соль. В это время очистите сало от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите и мелко нарежьте. Обжарьте сало на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистого цвета. Этот ингредиент придаст пюре насыщенный вкус и добавит сытности. Когда сало станет золотистым, добавьте к нему лук. Продолжайте обжаривать, пока лук не станет прозрачным. Слейте воду из кастрюли с картофелем и разомните его до состояния пюре. Добавьте растопленное сало с луком, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Ваше аппетитное картофельное пюре готово! Оно может выступать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

