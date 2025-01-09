Простой способ приготовить вкусный творог дома: нужны только молоко и сметана

Творог — это не только вкусный, но и очень полезный продукт, который можно приготовить в домашних условиях. Делимся простым рецептом домашнего творога, для которого вам понадобятся лишь молоко и сметана.
Важно не отжимать творог, чтобы он не стал слишком сухим. Через два часа творог будет готов. Его можно использовать по вашему усмотрению, например, украсить свежими ягодами и подать на стол, либо приготовить из него любимые блюда.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?