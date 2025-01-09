Простой способ приготовить вкусный творог дома: нужны только молоко и сметана

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Творог — это не только вкусный, но и очень полезный продукт, который можно приготовить в домашних условиях. Делимся простым рецептом домашнего творога, для которого вам понадобятся лишь молоко и сметана.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творог

Чтобы приготовить творог, возьмите кастрюлю или другую ёмкость и налейте в неё три литра молока. Затем добавьте шесть столовых ложек сметаны, тщательно перемешайте и оставьте на сутки для скисания. На следующий день возьмите ещё полтора литра молока и перелейте его в другую кастрюлю объёмом не менее пяти-шести литров. Поставьте кастрюлю на огонь и нагрейте молоко до температуры около 40 градусов. Скисшую смесь перелейте в нагретое молоко, перемешайте и нагревайте на слабом огне в течение 10-15 минут. В процессе нагревания вы увидите, как отделяется сыворотка. Когда это произойдёт, снимите кастрюлю с огня и выложите готовый творог на марлю или сито. Оставьте на полтора-два часа, чтобы стекла оставшаяся сыворотка.

Важно не отжимать творог, чтобы он не стал слишком сухим. Через два часа творог будет готов. Его можно использовать по вашему усмотрению, например, украсить свежими ягодами и подать на стол, либо приготовить из него любимые блюда.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

