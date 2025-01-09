Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как развлечь собаку дома: 5 идей для любой погоды
Мальдивы поднимают налоги на туристические услуги
Полезные рекомендации для тех, кто планирует мыть окна. С ними результат превзойдёт все ожидания
Найден старейший динозавр Северной Америки, и он меньше курицы
Плечи станут больше: лучшие упражнения для мужчин с гирей
Можно ли сочетать косметику разных брендов?
Моргенштерн* в невменяемом состоянии упал со сцены во время концерта
Добавка витамина D: что нужно знать, чтобы защитить сердце
Вода с лимоном: правда ли она помогает похудеть

Простой способ приготовить вкусный творог дома: нужны только молоко и сметана

1:23
Еда

Творог — это не только вкусный, но и очень полезный продукт, который можно приготовить в домашних условиях. Делимся простым рецептом домашнего творога, для которого вам понадобятся лишь молоко и сметана.

Творог
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Творог
  1. Чтобы приготовить творог, возьмите кастрюлю или другую ёмкость и налейте в неё три литра молока. Затем добавьте шесть столовых ложек сметаны, тщательно перемешайте и оставьте на сутки для скисания.
  2. На следующий день возьмите ещё полтора литра молока и перелейте его в другую кастрюлю объёмом не менее пяти-шести литров. Поставьте кастрюлю на огонь и нагрейте молоко до температуры около 40 градусов.
  3. Скисшую смесь перелейте в нагретое молоко, перемешайте и нагревайте на слабом огне в течение 10-15 минут.
  4. В процессе нагревания вы увидите, как отделяется сыворотка. Когда это произойдёт, снимите кастрюлю с огня и выложите готовый творог на марлю или сито. Оставьте на полтора-два часа, чтобы стекла оставшаяся сыворотка.

Важно не отжимать творог, чтобы он не стал слишком сухим. Через два часа творог будет готов. Его можно использовать по вашему усмотрению, например, украсить свежими ягодами и подать на стол, либо приготовить из него любимые блюда.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось
Авто
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось Аудио 
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Наука и техника
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке Аудио 
Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году
Экономика и бизнес
Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Последние материалы
Общие ошибки при использовании кофе в уходе за растениями
Эта ошибка на зимней дороге может стоить жизни
Не оставляйте угол пустым: 4 идеи, как сделать спальню уютнее
Могут ли кота отправить на липосакцию и почему толстяков не берут в книгу рекордов Гиннесса
Плющев об отсутствии Овечкина в рейтинге хоккеистов: все знают, кто чего стоит
Учёные разработали технологию, которая поможет распознавать случаи насилия на улицах
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Максим Галкин* пообещал трём своим врагам дать по роже ногой
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Спортзал не поможет похудеть без этого простого секрета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.