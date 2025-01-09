Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки не рискуют браться за приготовление дрожжевых пирожков, особенно из-за необходимости работать с опарой. Однако существует простой рецепт, который позволяет избежать этого этапа, при этом у вас получатся нежные и мягкие пирожки. Кроме того, этот рецепт экономичен, а пирожки, сделанные из него, подходит для длительного хранения.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки

Для приготовления теста вам понадобятся следующие ингредиенты:

Мука — 800 граммов;

Вода — 500 мл;

Сухие дрожжи — 9-11 граммов;

Растительное масло — 3 столовые ложки;

Соль — 1 чайная ложка с горкой;

Сахар — 1 столовая ложка с горкой.

Как приготовить

Нагрейте воду до тёплого состояния (не горячего), чтобы дрожжи не сварились. В тёплую воду добавьте все ингредиенты, кроме муки, и тщательно перемешайте. Постепенно подсыпая муку, продолжайте вымешивать тесто. Количество муки может варьироваться в зависимости от её качества. Чтобы определить правильную консистенцию теста, соберите его в комок и быстро похлопайте по нему. Если муки достаточно, руки останутся чистыми, но тесто должно быть липким, если вы попытаетесь его взять в ладони. Поместите готовое тесто в глубокую миску или кастрюлю, накройте крышкой или пищевой плёнкой и оставьте в тёплом месте на час. За это время тесто должно увеличиться в объеме в два-три раза. После этого можно приступать к лепке пирожков. Слегка смажьте руки растительным маслом и сделайте из теста шар. Выложите его на смазанную маслом поверхность и сформируйте "колбаску". Нарежьте её на кусочки и раскатывайте из них лепешки.

Начинку для пирожков можно выбрать любую по вкусу. Из этого теста также можно приготовить и лепешки без начинки, которые будут не менее вкусными.

Уточнения

Дрожжево́е те́сто — полуфабрикат; готовится из муки, воды и дрожжей.



Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

