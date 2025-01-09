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Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки

2:01
Еда

Многие хозяйки не рискуют браться за приготовление дрожжевых пирожков, особенно из-за необходимости работать с опарой. Однако существует простой рецепт, который позволяет избежать этого этапа, при этом у вас получатся нежные и мягкие пирожки. Кроме того, этот рецепт экономичен, а пирожки, сделанные из него, подходит для длительного хранения.

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

Для приготовления теста вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Мука — 800 граммов;
  • Вода — 500 мл;
  • Сухие дрожжи — 9-11 граммов;
  • Растительное масло — 3 столовые ложки;
  • Соль — 1 чайная ложка с горкой;
  • Сахар — 1 столовая ложка с горкой.

Как приготовить

  1. Нагрейте воду до тёплого состояния (не горячего), чтобы дрожжи не сварились. В тёплую воду добавьте все ингредиенты, кроме муки, и тщательно перемешайте. Постепенно подсыпая муку, продолжайте вымешивать тесто. Количество муки может варьироваться в зависимости от её качества.
  2. Чтобы определить правильную консистенцию теста, соберите его в комок и быстро похлопайте по нему. Если муки достаточно, руки останутся чистыми, но тесто должно быть липким, если вы попытаетесь его взять в ладони.
  3. Поместите готовое тесто в глубокую миску или кастрюлю, накройте крышкой или пищевой плёнкой и оставьте в тёплом месте на час. За это время тесто должно увеличиться в объеме в два-три раза. После этого можно приступать к лепке пирожков.
  4. Слегка смажьте руки растительным маслом и сделайте из теста шар. Выложите его на смазанную маслом поверхность и сформируйте "колбаску". Нарежьте её на кусочки и раскатывайте из них лепешки.

Начинку для пирожков можно выбрать любую по вкусу. Из этого теста также можно приготовить и лепешки без начинки, которые будут не менее вкусными.

Уточнения

Дрожжево́е те́сто — полуфабрикат; готовится из муки, воды и дрожжей.

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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