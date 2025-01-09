Картофельные лепёшки с секретом: как приготовить вкусное блюдо с колбасой и сыром

Картофельные лепёшки могут стать полноценным блюдом, если приготовить их с начинкой. Начинку можно выбрать любую по вкусу. Мы предлагаем рецепт аппетитных картофельных лепешек с начинкой из сыра и колбасы.
Для приготовления вам понадобятся:
Как приготовить:
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
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