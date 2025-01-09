Картофельные лепёшки с секретом: как приготовить вкусное блюдо с колбасой и сыром

Картофельные лепёшки могут стать полноценным блюдом, если приготовить их с начинкой. Начинку можно выбрать любую по вкусу. Мы предлагаем рецепт аппетитных картофельных лепешек с начинкой из сыра и колбасы.

Фото: openverse.org by theimpulsivebuy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лепёшка

Для приготовления вам понадобятся:

3 картофелины;

2 яйца;

100 грамм колбасы;

50 грамм сыра;

соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Очистите картофель и натрите его на крупной тёрке. Если картофель выделяет много сока, слегка отожмите его. Добавьте к картофелю яйца, соль и перец, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Положите половину картофельной массы на дно сковороды равномерным слоем. Жарьте лепёшки на умеренном огне до готовности с двух сторон. На уже готовую лепёшку выложите на одну половину начинку. Для этого нарежьте колбасу мелкими кубиками и смешайте с натертым сыром. Накройте начинку второй половиной лепешки в виде конвертика. Готовьте ещё 2-3 минуты под закрытой крышкой, чтобы сыр расплавился. Повторите процесс для второй лепешки.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.



Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.



