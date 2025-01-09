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Картофельные лепёшки с секретом: как приготовить вкусное блюдо с колбасой и сыром

Еда

Картофельные лепёшки могут стать полноценным блюдом, если приготовить их с начинкой. Начинку можно выбрать любую по вкусу. Мы предлагаем рецепт аппетитных картофельных лепешек с начинкой из сыра и колбасы.

Лепёшка
Фото: openverse.org by theimpulsivebuy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лепёшка

Для приготовления вам понадобятся:

  • 3 картофелины;
  • 2 яйца;
  • 100 грамм колбасы;
  • 50 грамм сыра;
  • соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

  1. Очистите картофель и натрите его на крупной тёрке. Если картофель выделяет много сока, слегка отожмите его.
  2. Добавьте к картофелю яйца, соль и перец, тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Положите половину картофельной массы на дно сковороды равномерным слоем. Жарьте лепёшки на умеренном огне до готовности с двух сторон.
  4. На уже готовую лепёшку выложите на одну половину начинку. Для этого нарежьте колбасу мелкими кубиками и смешайте с натертым сыром. Накройте начинку второй половиной лепешки в виде конвертика.
  5. Готовьте ещё 2-3 минуты под закрытой крышкой, чтобы сыр расплавился. Повторите процесс для второй лепешки.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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