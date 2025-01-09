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Чай с виноградом и яблоками — ароматный согревающий напиток для всей семьи

1:16
Еда

Виноградный чай — это не только изысканный зимний напиток, но и кладезь полезных веществ. Его вкус особенно раскрывается, если пить маленькими глотками из небольшой чашки.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

Ингредиенты:

  • Горсть винограда;
  • 1 яблоко;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 палочка корицы;
  • 1 кружочек апельсина;
  • Мёд по вкусу (по желанию);
  • 1 ч. л. чёрного, зелёного чая или чая с каркаде.

Приготовление:

  1. Нарежьте яблоко небольшими кубиками и потушите в сотейнике с корицей и сахаром 5-7 минут. Затем переложите яблочную массу в заварник.
  2. Добавьте к яблокам виноград, кружочек апельсина, палочку корицы и чай. Если предпочитаете более сладкий напиток, добавьте еще 1 ст. л. сахара.
  3. Залейте ингредиенты кипятком и тщательно разомните силиконовой лопаткой. Это поможет раскрыть вкус и аромат чая.
  4. Дайте напитку настояться 5 минут, затем разлейте по чашкам.

Наслаждайтесь пряным вкусом этого чудесного напитка, который не только согреет, но и насытит ваш организм витаминами, поддерживая иммунитет в холодное время года.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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