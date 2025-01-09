Чай с виноградом и яблоками — ароматный согревающий напиток для всей семьи

Виноградный чай — это не только изысканный зимний напиток, но и кладезь полезных веществ. Его вкус особенно раскрывается, если пить маленькими глотками из небольшой чашки.
Ингредиенты:
Приготовление:
Наслаждайтесь пряным вкусом этого чудесного напитка, который не только согреет, но и насытит ваш организм витаминами, поддерживая иммунитет в холодное время года.
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.
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