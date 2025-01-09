Чай с виноградом и яблоками — ароматный согревающий напиток для всей семьи

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Виноградный чай — это не только изысканный зимний напиток, но и кладезь полезных веществ. Его вкус особенно раскрывается, если пить маленькими глотками из небольшой чашки.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Ингредиенты:

Горсть винограда;

1 яблоко;

1 ч. л. корицы;

1 ст. л. сахара;

1 палочка корицы;

1 кружочек апельсина;

Мёд по вкусу (по желанию);

1 ч. л. чёрного, зелёного чая или чая с каркаде.

Приготовление:

Нарежьте яблоко небольшими кубиками и потушите в сотейнике с корицей и сахаром 5-7 минут. Затем переложите яблочную массу в заварник. Добавьте к яблокам виноград, кружочек апельсина, палочку корицы и чай. Если предпочитаете более сладкий напиток, добавьте еще 1 ст. л. сахара. Залейте ингредиенты кипятком и тщательно разомните силиконовой лопаткой. Это поможет раскрыть вкус и аромат чая. Дайте напитку настояться 5 минут, затем разлейте по чашкам.

Наслаждайтесь пряным вкусом этого чудесного напитка, который не только согреет, но и насытит ваш организм витаминами, поддерживая иммунитет в холодное время года.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.



Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

