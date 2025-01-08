Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Появились подробности ограбления певицы Юлии Паршуты
Вдохновляющие ритуалы ухода за телом из разных стран
Спрос продолжает расти — всем хочется посмотреть на свою Россию
Запасы нефти сократятся в США на 2 млн баррелей
Чай с виноградом и яблоками — ароматный согревающий напиток для всей семьи
Как продлить сезон сбора огурцов: 3 надежных сорта для дачников
Ошибка, которую абсолютно все люди совершают в туалете
Научные достижения в борьбе с деменцией — что нас ждёт
Забудьте о проблемах с замерзшим лючком бензобака раз и навсегда

Завтрак или лёгкий ужин без вреда для фигуры — готовим овощные оладьи

1:18
Еда

Оладьи можно сделать не только из привычного теста, но и из овощей. Это блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным угощением, и при этом не поправиться.

Оладьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Оладьи

Ингредиенты:

  • Картофель — 200 г;
  • Тыква — 100 г;
  • Кабачок — 200 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Мука — 70 г;
  • Куриное яйцо — 1 шт.;
  • Соль — по вкусу;
  • Растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Очистите картофель, тыкву, лук и кабачок. Натрите овощи на крупной тёрке. Если овощи пустили сок, слейте его.
  2. Добавьте в овощную массу соль, куриное яйцо и муку. Тщательно перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы масса немного настоялась.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  4. С помощью столовой ложки выложите овощную массу на сковороду.
  5. Прижмите её, чтобы сформировать оладьи. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.
  6. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце — так лишний жир впитается.

Эти оладьи хороши со сметаной или любым другим соусом. Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Недвижимость
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место Аудио 
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Наука и техника
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Последние материалы
Как продлить сезон сбора огурцов: 3 надежных сорта для дачников
Ошибка, которую абсолютно все люди совершают в туалете
Научные достижения в борьбе с деменцией — что нас ждёт
Забудьте о проблемах с замерзшим лючком бензобака раз и навсегда
Начните день правильно: как утренний бег улучшит ваше здоровье
Как найти уникальные винтажные вещи и почему они так популярны?
Сестра Яниса Тиммы обвинила Седокову в неоказании материальной помощи
Отель у Синюхи — как Сбер создал туристическую мекку за Уралом
Завтрак или лёгкий ужин без вреда для фигуры — готовим овощные оладьи
Древние остатки тектонических плит найдены глубоко в мантии Земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.