Завтрак или лёгкий ужин без вреда для фигуры — готовим овощные оладьи

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи можно сделать не только из привычного теста, но и из овощей. Это блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным угощением, и при этом не поправиться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Оладьи

Ингредиенты:

Картофель — 200 г;

Тыква — 100 г;

Кабачок — 200 г;

Лук — 1 шт.;

Мука — 70 г;

Куриное яйцо — 1 шт.;

Соль — по вкусу;

Растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Очистите картофель, тыкву, лук и кабачок. Натрите овощи на крупной тёрке. Если овощи пустили сок, слейте его. Добавьте в овощную массу соль, куриное яйцо и муку. Тщательно перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы масса немного настоялась. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. С помощью столовой ложки выложите овощную массу на сковороду. Прижмите её, чтобы сформировать оладьи. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце — так лишний жир впитается.

Эти оладьи хороши со сметаной или любым другим соусом. Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

