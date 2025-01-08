Завтрак или лёгкий ужин без вреда для фигуры — готовим овощные оладьи
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Оладьи можно сделать не только из привычного теста, но и из овощей. Это блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным угощением, и при этом не поправиться.
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Оладьи
Ингредиенты:
- Картофель — 200 г;
- Тыква — 100 г;
- Кабачок — 200 г;
- Лук — 1 шт.;
- Мука — 70 г;
- Куриное яйцо — 1 шт.;
- Соль — по вкусу;
- Растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Очистите картофель, тыкву, лук и кабачок. Натрите овощи на крупной тёрке. Если овощи пустили сок, слейте его.
- Добавьте в овощную массу соль, куриное яйцо и муку. Тщательно перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы масса немного настоялась.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- С помощью столовой ложки выложите овощную массу на сковороду.
- Прижмите её, чтобы сформировать оладьи. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.
- Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце — так лишний жир впитается.
Эти оладьи хороши со сметаной или любым другим соусом. Приятного аппетита!
Уточнения
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру