Луковый суп будет идеальным, если следовать этим советам в приготовлении

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Для начала соберите необходимые продукты: лук, сливочное масло, бульон (говяжий или овощной), а также специи.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луковый суп

Нарезка лука

Лук нужно нарезать очень тонко. Лучше всего использовать острый нож или кухонный комбайн, так как чем мельче нарезан лук, тем он будет нежнее в супе.

Карамелизация лука

Следующий шаг — карамелизация. Растопите сливочное масло в кастрюле, добавьте туда лук и медленно обжаривайте его, часто помешивая. Лук должен приобрести красивый золотистый оттенок. Этот процесс требует времени, но именно он придаёт супу насыщенность вкуса.

Приправа

После того как лук карамелизировался, добавьте соль и перец для усиления ароматов.

Жидкая основа

Теперь залейте бульоном и доведите смесь до слабого кипения. Варите суп примерно 30 минут, чтобы все вкусы успели соединиться.

Пробуем и корректируем

Попробуйте суп и при необходимости скорректируйте приправы. Для придания особого аромата можно добавить немного вина.

Хлеб и сыр

Завершающий штрих — положите сверху поджаренный хлеб и посыпьте сыром (например, грюйером). Затем поставьте суп в разогретую духовку, чтобы сыр расплавился и стал золотистым.

Подаем горячим

Когда сыр достигнет идеальной консистенции, выключайте суп и подавайте его горячим.

Уточнения

Францу́зский лу́ковый суп (фр soupe à l'oignon) — лук в бульоне с сыром и гренками (крутонами).

