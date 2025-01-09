Луковый суп будет идеальным, если следовать этим советам в приготовлении

Для начала соберите необходимые продукты: лук, сливочное масло, бульон (говяжий или овощной), а также специи.
Лук нужно нарезать очень тонко. Лучше всего использовать острый нож или кухонный комбайн, так как чем мельче нарезан лук, тем он будет нежнее в супе.
Следующий шаг — карамелизация. Растопите сливочное масло в кастрюле, добавьте туда лук и медленно обжаривайте его, часто помешивая. Лук должен приобрести красивый золотистый оттенок. Этот процесс требует времени, но именно он придаёт супу насыщенность вкуса.
После того как лук карамелизировался, добавьте соль и перец для усиления ароматов.
Теперь залейте бульоном и доведите смесь до слабого кипения. Варите суп примерно 30 минут, чтобы все вкусы успели соединиться.
Попробуйте суп и при необходимости скорректируйте приправы. Для придания особого аромата можно добавить немного вина.
Завершающий штрих — положите сверху поджаренный хлеб и посыпьте сыром (например, грюйером). Затем поставьте суп в разогретую духовку, чтобы сыр расплавился и стал золотистым.
Когда сыр достигнет идеальной консистенции, выключайте суп и подавайте его горячим.
Францу́зский лу́ковый суп (фр soupe à l'oignon) — лук в бульоне с сыром и гренками (крутонами).
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