Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективное упражнение для снятия напряжения в шее
Домашние секреты борьбы с темными кругами: простые способы и советы
Готовим кальмаров как профессионалы: три разных способа
Как оставаться активным после 50: 5 упражнений, которые помогут
Всё о текстурирующем спрее: эффект, применение, советы
Выход найден! Украина готова помочь Молдавии пережить энергетический кризис
Где посадить клубнику? Условия, которые обеспечат богатый урожай
Насколько сильную боль способен перенести человек
Как коренные австралийцы относились раньше к динго? Удивительные факты

Луковый суп будет идеальным, если следовать этим советам в приготовлении

1:32
Еда

Ингредиенты

Для начала соберите необходимые продукты: лук, сливочное масло, бульон (говяжий или овощной), а также специи.

Луковый суп
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луковый суп

Нарезка лука

Лук нужно нарезать очень тонко. Лучше всего использовать острый нож или кухонный комбайн, так как чем мельче нарезан лук, тем он будет нежнее в супе.

Карамелизация лука

Следующий шаг — карамелизация. Растопите сливочное масло в кастрюле, добавьте туда лук и медленно обжаривайте его, часто помешивая. Лук должен приобрести красивый золотистый оттенок. Этот процесс требует времени, но именно он придаёт супу насыщенность вкуса.

Приправа

После того как лук карамелизировался, добавьте соль и перец для усиления ароматов.

Жидкая основа

Теперь залейте бульоном и доведите смесь до слабого кипения. Варите суп примерно 30 минут, чтобы все вкусы успели соединиться.

Пробуем и корректируем

Попробуйте суп и при необходимости скорректируйте приправы. Для придания особого аромата можно добавить немного вина.

Хлеб и сыр

Завершающий штрих — положите сверху поджаренный хлеб и посыпьте сыром (например, грюйером). Затем поставьте суп в разогретую духовку, чтобы сыр расплавился и стал золотистым.

Подаем горячим

Когда сыр достигнет идеальной консистенции, выключайте суп и подавайте его горячим.

 

Уточнения

Францу́зский лу́ковый суп (фр  soupe à l'oignon) — лук в бульоне с сыром и гренками (крутонами).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Новости спорта
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
Всё о текстурирующем спрее: эффект, применение, советы
Выход найден! Украина готова помочь Молдавии пережить энергетический кризис
Где посадить клубнику? Условия, которые обеспечат богатый урожай
Луковый суп будет идеальным, если следовать этим советам в приготовлении
Насколько сильную боль способен перенести человек
Как коренные австралийцы относились раньше к динго? Удивительные факты
Исторический город Словакии, полный сюрпризов
Как обойти автомобиль и не нарушить правила
Укрепляем стебли и листья: как спасти рассаду с помощью простого состава
Тонкости ювелирного дресс-кода: что допустимо в офисе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.