Готовьте фрикадельки только так, они получатся сочными и нежными

Для начала выберите правильный мясной фарш. Говяжий, свиной или их смесь придадут блюду насыщенный вкус. Если предпочитаете более легкий вариант, можно взять куриный или индюшиный фарш.
Чтобы придать фрикаделькам дополнительный вкус, добавьте к фаршу панировочные сухари, измельчённый чеснок, мелко нарезанный лук и свежую зелень, такую как петрушка. Также не забудьте посолить и поперчить.
Яйцо поможет удержать всё вместе и сделает фрикадельки мягкими. Разбейте одно-два яйца прямо в фарш и аккуратно перемешайте.
Перемешивайте ингредиенты осторожно, чтобы избежать жёсткости фрикаделек. Лучше всего делать это руками, даже если масса будет слегка липнуть.
Равномерность размеров важна для того, чтобы фрикадельки пропеклись одинаково. Можно воспользоваться маленьким шариком мороженого для создания порций.
Обжарив фрикадельки на горячей сковороде до золотистой корочки, вы добавите им аппетитный вид и усилите вкус.
Готовить фрикадельки можно разными способами: в духовке, на плите. Выберите тот, который вам ближе.
Разрежьте одну фрикадельку, чтобы проверить её готовность. Внутри не должно оставаться розовых участков. Для точности можно использовать кулинарный термометр — температура внутри должна достигать минимум 71°C.
Тушение фрикаделек в соусе позволит им пропитаться дополнительными ароматами. Попробуйте разные варианты: классический томатный соус, кисло-сладкую глазурь или другие любимые соусы.
Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.
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