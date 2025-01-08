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Готовьте фрикадельки только так, они получатся сочными и нежными

1:58
Еда

Выбор мяса

Для начала выберите правильный мясной фарш. Говяжий, свиной или их смесь придадут блюду насыщенный вкус. Если предпочитаете более легкий вариант, можно взять куриный или индюшиный фарш.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Добавляем аромат

Чтобы придать фрикаделькам дополнительный вкус, добавьте к фаршу панировочные сухари, измельчённый чеснок, мелко нарезанный лук и свежую зелень, такую как петрушка. Также не забудьте посолить и поперчить.

Связующее вещество

Яйцо поможет удержать всё вместе и сделает фрикадельки мягкими. Разбейте одно-два яйца прямо в фарш и аккуратно перемешайте.

Не переборщите

Перемешивайте ингредиенты осторожно, чтобы избежать жёсткости фрикаделек. Лучше всего делать это руками, даже если масса будет слегка липнуть.

Формируйте одинаковые шарики

Равномерность размеров важна для того, чтобы фрикадельки пропеклись одинаково. Можно воспользоваться маленьким шариком мороженого для создания порций.

Поджарьте перед тушением

Обжарив фрикадельки на горячей сковороде до золотистой корочки, вы добавите им аппетитный вид и усилите вкус.

Способ приготовления

Готовить фрикадельки можно разными способами: в духовке, на плите. Выберите тот, который вам ближе.

Проверяйте готовность

Разрежьте одну фрикадельку, чтобы проверить её готовность. Внутри не должно оставаться розовых участков. Для точности можно использовать кулинарный термометр — температура внутри должна достигать минимум 71°C.

Экспериментируйте с соусами

Тушение фрикаделек в соусе позволит им пропитаться дополнительными ароматами. Попробуйте разные варианты: классический томатный соус, кисло-сладкую глазурь или другие любимые соусы.

 

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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