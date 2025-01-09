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Десерт за полчаса: фондан с тёплым шоколадом и мороженым

2:05
Еда

Идеальный десерт за 15 минут? Шоколадный фондан — настоящая находка для сладкоежек! Этот нежный кекс с жидкой серединкой покорит вас своей простотой приготовления и изысканным вкусом. Подавайте его горячим с шариком сливочного мороженого — получится десерт, как из ресторана.

шоколадный фондан
Фото: Freepik by Designed by Freepik
шоколадный фондан

Ингредиенты на 4 порции:

  • Шоколад тёмный (72%-90%) — 100 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Какао-порошок — 2 ч. л.
  • Сахарная пудра — 50 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Соль — по вкусу
  • Мороженое сливочное — 4 шарика

Пошаговый рецепт:

Растопите шоколад с маслом.

Поломайте шоколад на кусочки, нарежьте масло. Выложите всё в ковшик и растопите на водяной бане, помешивая до однородности.

Взбейте яйца с пудрой.

В миске с помощью миксера взбейте яйца с сахарной пудрой до образования пышной белой пены.

Добавьте сухие ингредиенты.

Просейте муку, какао-порошок и разрыхлитель. Добавьте их к яично-сахарной смеси, всыпьте щепотку соли. Ещё раз всё взбейте.

Смешайте с растопленным шоколадом.

Аккуратно влейте яично-мучную смесь в тёплый растопленный шоколад с маслом. Перемешайте до однородности.

Подготовьте формы.

Смажьте формочки сливочным маслом, присыпьте какао. Это предотвратит прилипание теста.

Разлейте тесто.

Заполните формы тестом на 2/3 объёма.

Выпекайте.

Разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте фонданы 5-6 минут. Не открывайте духовку, чтобы тесто осталось с жидкой серединкой.

Подача.

Достаньте фонданы из духовки, сразу подавайте с шариком сливочного мороженого. Нежный шоколадный вкус в сочетании с холодным мороженым не оставит равнодушным никого!

Уточнения

Шоколадный фондан (фр. fondant au chocolat "тающий шоколад") — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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