Десерт за полчаса: фондан с тёплым шоколадом и мороженым

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальный десерт за 15 минут? Шоколадный фондан — настоящая находка для сладкоежек! Этот нежный кекс с жидкой серединкой покорит вас своей простотой приготовления и изысканным вкусом. Подавайте его горячим с шариком сливочного мороженого — получится десерт, как из ресторана.

Фото: Freepik by Designed by Freepik шоколадный фондан

Ингредиенты на 4 порции:

Шоколад тёмный (72%-90%) — 100 г

Сливочное масло — 30 г

Куриные яйца — 2 шт.

Мука — 2 ст. л.

Какао-порошок — 2 ч. л.

Сахарная пудра — 50 г

Разрыхлитель — 5 г

Соль — по вкусу

Мороженое сливочное — 4 шарика

Пошаговый рецепт:

Растопите шоколад с маслом.

Поломайте шоколад на кусочки, нарежьте масло. Выложите всё в ковшик и растопите на водяной бане, помешивая до однородности.

Взбейте яйца с пудрой.

В миске с помощью миксера взбейте яйца с сахарной пудрой до образования пышной белой пены.

Добавьте сухие ингредиенты.

Просейте муку, какао-порошок и разрыхлитель. Добавьте их к яично-сахарной смеси, всыпьте щепотку соли. Ещё раз всё взбейте.

Смешайте с растопленным шоколадом.

Аккуратно влейте яично-мучную смесь в тёплый растопленный шоколад с маслом. Перемешайте до однородности.

Подготовьте формы.

Смажьте формочки сливочным маслом, присыпьте какао. Это предотвратит прилипание теста.

Разлейте тесто.

Заполните формы тестом на 2/3 объёма.

Выпекайте.

Разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте фонданы 5-6 минут. Не открывайте духовку, чтобы тесто осталось с жидкой серединкой.

Подача.

Достаньте фонданы из духовки, сразу подавайте с шариком сливочного мороженого. Нежный шоколадный вкус в сочетании с холодным мороженым не оставит равнодушным никого!

Уточнения

Шоколадный фондан (фр. fondant au chocolat "тающий шоколад") — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста.

