Десерт за полчаса: фондан с тёплым шоколадом и мороженым

Идеальный десерт за 15 минут? Шоколадный фондан — настоящая находка для сладкоежек! Этот нежный кекс с жидкой серединкой покорит вас своей простотой приготовления и изысканным вкусом. Подавайте его горячим с шариком сливочного мороженого — получится десерт, как из ресторана.
Ингредиенты на 4 порции:
Пошаговый рецепт:
Растопите шоколад с маслом.
Поломайте шоколад на кусочки, нарежьте масло. Выложите всё в ковшик и растопите на водяной бане, помешивая до однородности.
Взбейте яйца с пудрой.
В миске с помощью миксера взбейте яйца с сахарной пудрой до образования пышной белой пены.
Добавьте сухие ингредиенты.
Просейте муку, какао-порошок и разрыхлитель. Добавьте их к яично-сахарной смеси, всыпьте щепотку соли. Ещё раз всё взбейте.
Смешайте с растопленным шоколадом.
Аккуратно влейте яично-мучную смесь в тёплый растопленный шоколад с маслом. Перемешайте до однородности.
Подготовьте формы.
Смажьте формочки сливочным маслом, присыпьте какао. Это предотвратит прилипание теста.
Разлейте тесто.
Заполните формы тестом на 2/3 объёма.
Выпекайте.
Разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте фонданы 5-6 минут. Не открывайте духовку, чтобы тесто осталось с жидкой серединкой.
Подача.
Достаньте фонданы из духовки, сразу подавайте с шариком сливочного мороженого. Нежный шоколадный вкус в сочетании с холодным мороженым не оставит равнодушным никого!
Шоколадный фондан (фр. fondant au chocolat "тающий шоколад") — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста.
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