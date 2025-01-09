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Ленивая пицца на сковороде: просто, быстро, вкусно

3:01
Еда

Ленивая пицца на батоне — это простой и быстрый способ приготовить вкусное блюдо прямо в сковороде. Она идеально подходит для использования слегка зачерствевшего хлеба, который легко превращается в основу с помощью молока и блендера.

Пицца на сковороде
Фото: openverse.org by aMichiganMom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пицца на сковороде

Используйте любые ингредиенты, которые найдутся в холодильнике: копченую курицу можно заменить ветчиной или колбасой, добавить маслины или маринованные огурцы. Это блюдо всегда можно адаптировать под ваш вкус!

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Белый хлеб — 300 г
  • Молоко (2,5%) — 150 мл
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Шампиньоны — 4 шт.
  • Копчёная куриная грудка — 150 г
  • Моцарелла — 60 г
  • Сыр "Голландский" — 70 г
  • Тимьян — 1 веточка
  • Базилик — по вкусу
  • Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Подготовьте ингредиенты.

Вымойте помидоры, шампиньоны, тимьян и базилик. Отделите листочки тимьяна и базилика от стеблей. Куриное филе освободите от кожи и костей.

Подготовьте основу.

Нарежьте хлеб ломтиками, залейте молоком и оставьте на 10-15 минут. Перебейте смесь блендером до однородности. Добавьте яйцо, соль и муку. Тщательно перемешайте до густого теста.

Нарежьте ингредиенты.

Нарежьте шампиньоны пластинками, курицу кубиками. Натрите сыр на крупной тёрке, мелко порубите тимьян.

Приготовьте соус.

Ошпарьте один помидор кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Потушите помидор на сковороде с 0,5 ст. л. масла, пока не выпарится лишняя жидкость. Добавьте тимьян и соль, перемешайте.

Обжарьте грибы.

В другой сковороде разогрейте 0,5 ст. л. масла, обжарьте шампиньоны до золотистой корочки (10-12 минут), добавьте соль.

Приготовьте основу для пиццы.

Разогрейте 1 ст. л. масла на сковороде. Выложите тесто, разровняйте, жарьте 4-5 минут на среднем огне. Переверните основу и снимите сковороду с огня.

Соберите пиццу.

Промажьте основу соусом, выложите обжаренные грибы, ломтики второго помидора, курицу и посыпьте всё тертым сыром.

Доведите до готовности.

Накройте сковороду крышкой и готовьте пиццу 5-6 минут на среднем огне, пока сыр не расплавится.

Подача.

Переложите готовую пиццу на блюдо, украсьте свежими листьями базилика и подавайте.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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