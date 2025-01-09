Ленивая пицца на сковороде: просто, быстро, вкусно

Ленивая пицца на батоне — это простой и быстрый способ приготовить вкусное блюдо прямо в сковороде. Она идеально подходит для использования слегка зачерствевшего хлеба, который легко превращается в основу с помощью молока и блендера.
Используйте любые ингредиенты, которые найдутся в холодильнике: копченую курицу можно заменить ветчиной или колбасой, добавить маслины или маринованные огурцы. Это блюдо всегда можно адаптировать под ваш вкус!
Ингредиенты (на 4 порции):
Пошаговый рецепт:
Подготовьте ингредиенты.
Вымойте помидоры, шампиньоны, тимьян и базилик. Отделите листочки тимьяна и базилика от стеблей. Куриное филе освободите от кожи и костей.
Подготовьте основу.
Нарежьте хлеб ломтиками, залейте молоком и оставьте на 10-15 минут. Перебейте смесь блендером до однородности. Добавьте яйцо, соль и муку. Тщательно перемешайте до густого теста.
Нарежьте ингредиенты.
Нарежьте шампиньоны пластинками, курицу кубиками. Натрите сыр на крупной тёрке, мелко порубите тимьян.
Приготовьте соус.
Ошпарьте один помидор кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Потушите помидор на сковороде с 0,5 ст. л. масла, пока не выпарится лишняя жидкость. Добавьте тимьян и соль, перемешайте.
Обжарьте грибы.
В другой сковороде разогрейте 0,5 ст. л. масла, обжарьте шампиньоны до золотистой корочки (10-12 минут), добавьте соль.
Приготовьте основу для пиццы.
Разогрейте 1 ст. л. масла на сковороде. Выложите тесто, разровняйте, жарьте 4-5 минут на среднем огне. Переверните основу и снимите сковороду с огня.
Соберите пиццу.
Промажьте основу соусом, выложите обжаренные грибы, ломтики второго помидора, курицу и посыпьте всё тертым сыром.
Доведите до готовности.
Накройте сковороду крышкой и готовьте пиццу 5-6 минут на среднем огне, пока сыр не расплавится.
Подача.
Переложите готовую пиццу на блюдо, украсьте свежими листьями базилика и подавайте.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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