Этот нежный суп-пюре с мягкой текстурой идеально подойдёт как для детского меню, так и для тех, кто предпочитает лёгкие и полезные блюда. Он готовится из доступных ингредиентов, а благодаря сливкам и сыру обладает приятным вкусом без резких пряных оттенков. Для приготовления лучше выбрать мягкий или полутвёрдый сыр, который хорошо плавится и не оставляет комочков.
Ингредиенты (на 4 порции):
Пошаговый рецепт:
Подготовьте ингредиенты.
Вымойте брокколи, сельдерей и лук. Очистите лук и просейте муку.
Нарежьте овощи.
Мелко порубите лук и сельдерей. Чтобы лук не раздражал глаза, ополосните его, нож и доску холодной водой.
Обжарьте.
В кастрюле растопите сливочное масло. Когда оно начнёт шипеть, добавьте лук и сельдерей. Обжаривайте 3-4 минуты, помешивая.
Добавьте муку и бульон.
Всыпьте муку, перемешайте, затем влейте куриный бульон (или фильтрованную воду). Доведите до кипения под крышкой.
Приготовьте брокколи.
Мелко нарежьте брокколи, добавьте в кипящий бульон и снова доведите до кипения.
Добавьте соль и сыр.
В кипящий бульон всыпьте щепотку соли, натёртый сыр и влейте сливки. Перемешайте и снимите с огня.
Измельчите суп.
С помощью погружного блендера сделайте суп-пюре. Консистенция должна быть однородной и в меру густой.
Подача.
Разлейте суп по тарелкам, украсьте сухариками и подавайте к столу.
Полезные советы:
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?