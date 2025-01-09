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Как приготовить суп-пюре, который полюбят дети

2:25
Еда

Этот нежный суп-пюре с мягкой текстурой идеально подойдёт как для детского меню, так и для тех, кто предпочитает лёгкие и полезные блюда. Он готовится из доступных ингредиентов, а благодаря сливкам и сыру обладает приятным вкусом без резких пряных оттенков. Для приготовления лучше выбрать мягкий или полутвёрдый сыр, который хорошо плавится и не оставляет комочков.

Суп-пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп-пюре

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Репчатый лук — 1 шт. (80 г)
  • Стебель сельдерея — 180 г
  • Сливочное масло — 80 г
  • Пшеничная мука — 2 ст. л. (30 г)
  • Куриный бульон — 400 мл
  • Сливки — 210 мл
  • Брокколи — 3 шт. (1365 г)
  • Сыр — 200 г
  • Соль — по вкусу
  • Сухарики (для подачи) — по желанию

Пошаговый рецепт:

Подготовьте ингредиенты.

Вымойте брокколи, сельдерей и лук. Очистите лук и просейте муку.

Нарежьте овощи.

Мелко порубите лук и сельдерей. Чтобы лук не раздражал глаза, ополосните его, нож и доску холодной водой.

Обжарьте.

В кастрюле растопите сливочное масло. Когда оно начнёт шипеть, добавьте лук и сельдерей. Обжаривайте 3-4 минуты, помешивая.

Добавьте муку и бульон.

Всыпьте муку, перемешайте, затем влейте куриный бульон (или фильтрованную воду). Доведите до кипения под крышкой.

Приготовьте брокколи.

Мелко нарежьте брокколи, добавьте в кипящий бульон и снова доведите до кипения.

Добавьте соль и сыр.

В кипящий бульон всыпьте щепотку соли, натёртый сыр и влейте сливки. Перемешайте и снимите с огня.

Измельчите суп.

С помощью погружного блендера сделайте суп-пюре. Консистенция должна быть однородной и в меру густой.

Подача.

Разлейте суп по тарелкам, украсьте сухариками и подавайте к столу.

Полезные советы:

  • Вместо сливочного масла можно использовать масло гхи.
  • Для уменьшения калорийности замените сливки нежирным молоком.
  • Подавайте суп с домашними сухариками для ещё большего удовольствия.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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