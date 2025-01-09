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Готовим кальмаров как профессионалы: три разных способа

2:45
Еда

Кальмар — это не только вкусный, но и полезный морской деликатес. Его мясо богато белком, витаминами группы B и микроэлементами, такими как фосфор, железо, йод, калий, натрий и селен. При этом кальмары стоят дешевле других морепродуктов, например, креветок или мидий, что делает их доступным ингредиентом для повседневного рациона.

кальмар
Фото: wikipediа by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кальмар

Однако важно помнить, что приготовление кальмаров требует точности. Переваренные тушки теряют вкус и становятся жесткими, как резина. Чтобы блюда из кальмаров всегда радовали вкусом, стоит освоить правильные методы их подготовки и варки.

Подготовка кальмаров: шаг за шагом

Разморозка

Для начала нужно правильно разморозить кальмаров:

  1. Оставьте тушки в холодильнике на 4-6 часов.
  2. Затем дайте им оттаять при комнатной температуре ещё 1-2 часа.

Разделка

Если кальмары не разделаны, удалите голову и щупальца. Для этого:

  1. Возьмите тушку одной рукой, а другой аккуратно потяните голову в районе глаз.
  2. Щупальца можно оставить, предварительно вырезав клюв, расположенный между ними.

Чистка

Кальмары часто продаются выпотрошенными, но их кожа требует очистки. Чтобы снять пленку:

  1. Опустите тушку в кипящую воду на 5-10 секунд, затем быстро переложите в холодную воду.
  2. Пленка свернётся, и её будет легко снять.
  3. Если кальмар не потрошён, достаньте хитиновую пластину и внутренности, затем удалите кожу с внутренней части тушки.

Промывка

Перед приготовлением тщательно промойте очищенные кальмары под проточной водой.

Три способа варки кальмаров

В холодной воде

Простой и универсальный метод, идеальный для новичков.

  1. Очищенные тушки положите в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы они полностью покрывались.
  2. Поставьте на средний огонь, добавьте соль.
  3. Когда вода закипит, выключите огонь и сразу достаньте кальмаров.

В горячей воде

Подходит для тушек, которые уже обдавали кипятком.

  1. Заполните кастрюлю водой на 2/3, доведите до состояния перед кипением.
  2. Опустите тушки в воду, дождитесь, когда она снова закипит, и сразу выключите огонь.
  3. Выньте кальмаров.

Заливка кипятком

Оптимально для частично сваренных кальмаров.

  1. Налейте кипяток в миску или кастрюлю, полностью покрыв им тушки.
  2. Опустите очищенные кальмары в воду на одну минуту.
  3. Промойте холодной водой, затем повторите процесс с новой порцией кипятка.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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