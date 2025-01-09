Готовим кальмаров как профессионалы: три разных способа

Кальмар — это не только вкусный, но и полезный морской деликатес. Его мясо богато белком, витаминами группы B и микроэлементами, такими как фосфор, железо, йод, калий, натрий и селен. При этом кальмары стоят дешевле других морепродуктов, например, креветок или мидий, что делает их доступным ингредиентом для повседневного рациона.
Однако важно помнить, что приготовление кальмаров требует точности. Переваренные тушки теряют вкус и становятся жесткими, как резина. Чтобы блюда из кальмаров всегда радовали вкусом, стоит освоить правильные методы их подготовки и варки.
Для начала нужно правильно разморозить кальмаров:
Если кальмары не разделаны, удалите голову и щупальца. Для этого:
Кальмары часто продаются выпотрошенными, но их кожа требует очистки. Чтобы снять пленку:
Перед приготовлением тщательно промойте очищенные кальмары под проточной водой.
Простой и универсальный метод, идеальный для новичков.
Подходит для тушек, которые уже обдавали кипятком.
Оптимально для частично сваренных кальмаров.
Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.
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