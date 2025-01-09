Банан и хурма в одной чаше: секрет вкусного смузи

Смузи из хурмы и банана — это не только вкусный, но и полезный вариант перекуса. Как легко приготовить этот напиток дома и как можно разнообразить рецепт.
Ингредиенты для смузи
Этот рецепт подходит для тех, кто следит за питанием, так как сохраняет максимум полезных веществ.
Тщательно промойте плод, удалите плодоножку и косточки. Нарежьте хурму на небольшие кусочки.
Очистите банан от кожуры, нарежьте его ломтиками.
Смешивание ингредиентов
В блендере соедините хурму, банан и кефир. Взбейте до получения однородной консистенции.
Ваш смузи готов к подаче!
Вместо кефира можно использовать свежевыжатый апельсиновый сок. Это придаст смузи цитрусовую свежесть.
Попробуйте добавить корицу, кардамон или другие любимые ароматные приправы. Это сделает вкус напитка более насыщенным.
Если вы хотите разнообразить своё меню, хурма подходит для приготовления желе, компотов, киселей, пирогов, а также отлично сочетается с мясом и рыбой.
Хурма — источник витаминов, пищевых волокон и антиоксидантов. Хотя витамин C частично теряется при термической обработке, клетчатка и другие полезные вещества остаются, что делает хурму универсальным продуктом.
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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