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Банан и хурма в одной чаше: секрет вкусного смузи

1:46
Еда

Смузи из хурмы и банана — это не только вкусный, но и полезный вариант перекуса. Как легко приготовить этот напиток дома и как можно разнообразить рецепт.

хурма
Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
хурма

Ингредиенты для смузи

  • 1 хурма
  • 1 банан
  • 200 мл кефира или натурального йогурта без сахара

Этот рецепт подходит для тех, кто следит за питанием, так как сохраняет максимум полезных веществ.

Шаги приготовления

Подготовка хурмы

Тщательно промойте плод, удалите плодоножку и косточки. Нарежьте хурму на небольшие кусочки.

Подготовка банана

Очистите банан от кожуры, нарежьте его ломтиками.
Смешивание ингредиентов
В блендере соедините хурму, банан и кефир. Взбейте до получения однородной консистенции.

Ваш смузи готов к подаче!

Полезные советы и вариации

Кефир замените соком

Вместо кефира можно использовать свежевыжатый апельсиновый сок. Это придаст смузи цитрусовую свежесть.

Добавьте специи

Попробуйте добавить корицу, кардамон или другие любимые ароматные приправы. Это сделает вкус напитка более насыщенным.

Используйте хурму в других блюдах

Если вы хотите разнообразить своё меню, хурма подходит для приготовления желе, компотов, киселей, пирогов, а также отлично сочетается с мясом и рыбой.

Почему стоит попробовать

Хурма — источник витаминов, пищевых волокон и антиоксидантов. Хотя витамин C частично теряется при термической обработке, клетчатка и другие полезные вещества остаются, что делает хурму универсальным продуктом.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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