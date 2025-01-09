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Идеальное праздничное блюдо: индейка с восточным акцентом

1:24
Еда

Хотите удивить гостей и семью изысканным блюдом? Индейка в кокосовом карри — идеальный выбор! Уникальный рецепт, который объединяет нежность мяса и насыщенный аромат восточных специй.

Блюдо из индейки
Фото: flickr.com by джеффри, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блюдо из индейки

Ингредиенты, которые потребуются:

  • 500 г филе индейки
  • 150 мл кокосового молока
  • 3 ч. л. пасты карри
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. кунжутного масла
  • 2 зубчика чеснока

Простота приготовления — основа успеха

  1. Подготовка маринада: Мелко нарежьте чеснок или пропустите его через пресс. Смешайте кокосовое молоко, пасту карри, соевый соус, кунжутное масло и чеснок до однородной консистенции.
  2. Маринад: Погрузите индейку в получившуюся смесь. Чем дольше птица маринуется, тем более насыщенным будет вкус — идеально оставить на ночь, но пару часов тоже достаточно.
  3. Запекание: Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите филе в форму и запекайте 20-25 минут.

Секрет успеха

Паста карри и кокосовое молоко придают блюду неповторимый восточный колорит, а кунжутное масло делает вкус более глубоким. Такой рецепт обязательно станет фаворитом на праздничном столе!

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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