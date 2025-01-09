Идеальное праздничное блюдо: индейка с восточным акцентом

Хотите удивить гостей и семью изысканным блюдом? Индейка в кокосовом карри — идеальный выбор! Уникальный рецепт, который объединяет нежность мяса и насыщенный аромат восточных специй.
Паста карри и кокосовое молоко придают блюду неповторимый восточный колорит, а кунжутное масло делает вкус более глубоким. Такой рецепт обязательно станет фаворитом на праздничном столе!
Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.
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