Идеальное праздничное блюдо: индейка с восточным акцентом

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить гостей и семью изысканным блюдом? Индейка в кокосовом карри — идеальный выбор! Уникальный рецепт, который объединяет нежность мяса и насыщенный аромат восточных специй.

Фото: flickr.com by джеффри, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блюдо из индейки

Ингредиенты, которые потребуются:

500 г филе индейки

150 мл кокосового молока

3 ч. л. пасты карри

2 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. кунжутного масла

2 зубчика чеснока

Простота приготовления — основа успеха

Подготовка маринада: Мелко нарежьте чеснок или пропустите его через пресс. Смешайте кокосовое молоко, пасту карри, соевый соус, кунжутное масло и чеснок до однородной консистенции. Маринад: Погрузите индейку в получившуюся смесь. Чем дольше птица маринуется, тем более насыщенным будет вкус — идеально оставить на ночь, но пару часов тоже достаточно. Запекание: Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите филе в форму и запекайте 20-25 минут.

Секрет успеха

Паста карри и кокосовое молоко придают блюду неповторимый восточный колорит, а кунжутное масло делает вкус более глубоким. Такой рецепт обязательно станет фаворитом на праздничном столе!

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.

