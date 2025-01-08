Четыре продукта, которые нельзя готовить в фольге: важные советы

Фольга давно стала верным помощником на кухне, позволяя хозяйкам экспериментировать и улучшать свои кулинарные навыки. Ее чаще всего используют для запекания мяса, рыбы и других блюд. Но есть случаи, когда лучше отказаться от этого материала, чтобы не испортить вкус и качество готового блюда.
Картофель, содержащий большое количество сока, при запекании в фольге становится водянистым. Вместо хрустящей корочки вы получите мягкие и бледные кусочки. Если хотите добиться аппетитной текстуры, лучше использовать открытый противень или форму.
Когда готовите блюда с помидорами, лимоном или другими кислыми продуктами, избегайте использования фольги. Кислота, содержащаяся в этих овощах и фруктах, вступает в реакцию с алюминием. Это может придать еде неприятный металлический привкус, портя впечатление от блюда.
Белокочанная капуста также не лучший вариант для запекания в фольге. При термической обработке она выделяет много сока и приобретает тусклый цвет, а ее вкус может напоминать металл. В результате капуста больше напоминает вареную, чем запеченную.
Некоторые пряности, такие как паприка, острый перец и кумин, при высоких температурах взаимодействуют с алюминием. Это не только ухудшает вкус блюда, но и может сделать его горьковатым.
Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
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