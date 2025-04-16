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Когда сладости не главное: пасхальные идеи, которые заменяют конфеты и работают лучше

1:56
Еда

Пасха — праздник, когда всё вокруг превращается в мир зайчиков, весёлых игр и… килограммов сладостей. Но стоит ли дарить ребёнку гору шоколада — или можно придумать что-то поинтереснее (и полезнее)?

Шоколадное яйцо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадное яйцо

Главное — без крайностей

Если малыш не приучен к сладкому, корзина с конфетами может вызвать удивление. Но и оказаться единственным ребёнком в садике без шоколадного яйца — тоже не самый приятный опыт. Идея в том, чтобы соблюдать баланс: немного сладостей — допустимо, если это часть общей игры, а не привычка.

"Стоит поговорить о том, можно ли есть такие вещи (да), и если да, то в каком количестве (чаще — изредка)".

Подарки с душой — без сахара

Чтобы праздник запомнился не только вкусом шоколада, можно поэкспериментировать с другими форматами:

  • Письмо пасхальному кролику. Как и Санте, можно написать письмо и попросить подарок не в виде сладостей, а, например, игрушку, LEGO, набор для творчества или конструктор.

  • Опыт вместо упаковки. Вместо конфет — приключения: поездка в зоопарк, день в игровом центре, поход в парк, детский мастер-класс или даже домашнее кулинарное шоу.

  • Сюрприз-перемешка. Немного шоколада — да, но в окружении черники, сухофруктов, любимого печенья или орехов. Съедобная радость без сахара по уши.

Идея в нагрузку: "Письмо от кролика"

Один шоколад на весь день? Почему бы и нет, если он станет частью игры. Можно предложить ребёнку "дозировать" сладость — по кусочку за хорошее настроение или активность. Не как наказание и не как награда, а как ритуал, за которым скрывается забота.

"Это шоколадное яйцо — после прогулки, это — на десерт, а это — после догонялок. Потому что так ему будет веселее и вкуснее".

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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