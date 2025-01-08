Полезный десерт — запечённые сырники в духовке, в которых всего полстакана муки

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники — это любимое лакомство для многих, но не все могут позволить себе жареную пищу. Есть отличная альтернатива — запечённые сырники, которые не только полезнее, но и пышнее и ароматнее.

Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сырник

Для приготовления запечённых сырников нам понадобятся:

500 граммов творога

1 пакетик ванильного сахара

Полстакана муки

Соль по вкусу

Треть стакана сахара

2 яйца

По желанию можно добавить в тесто молотые орехи или изюм, чтобы сделать сырники ещё более ароматными и вкусными.

Процесс приготовления:

Размять творог вилкой в миске. Если он крупнозернистый, то можно предварительно протереть его через сито. Добавить сахар, яйца, ванильный сахар и муку. Посолить по вкусу и тщательно перемешать ложкой до получения однородной массы. Выстелить противень пергаментом. Мокрыми руками сформировать сырники и выложить их на пергамент. Смазать каждый сырник сырым яичным желтком для золотистой корочки при выпекании. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать сырники около 25 минут. В это время можно заняться приготовлением соуса к сырникам.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

