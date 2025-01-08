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Полезный десерт — запечённые сырники в духовке, в которых всего полстакана муки

1:17
Еда

Сырники — это любимое лакомство для многих, но не все могут позволить себе жареную пищу. Есть отличная альтернатива — запечённые сырники, которые не только полезнее, но и пышнее и ароматнее.

Сырник
Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сырник

Для приготовления запечённых сырников нам понадобятся:

  • 500 граммов творога
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Полстакана муки
  • Соль по вкусу
  • Треть стакана сахара
  • 2 яйца

По желанию можно добавить в тесто молотые орехи или изюм, чтобы сделать сырники ещё более ароматными и вкусными.

Процесс приготовления:

  1. Размять творог вилкой в миске. Если он крупнозернистый, то можно предварительно протереть его через сито.
  2. Добавить сахар, яйца, ванильный сахар и муку. Посолить по вкусу и тщательно перемешать ложкой до получения однородной массы.
  3. Выстелить противень пергаментом. Мокрыми руками сформировать сырники и выложить их на пергамент. Смазать каждый сырник сырым яичным желтком для золотистой корочки при выпекании.
  4. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать сырники около 25 минут. В это время можно заняться приготовлением соуса к сырникам.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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