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Эксперт по здоровому питанию назвал самый полезный десерт

1:00
Еда

Доктор Пол Берриман, глава исследовательского центра Leatherhead Food Research, провёл масштабное исследование, в ходе которого изучил более 4000 утверждений о пользе различных продуктов для здоровья. В результате он отобрал 222 наиболее достоверных утверждения и разработал сбалансированную систему питания, включающую все необходимые питательные вещества.

Йогурт
Фото: Wikipedia by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йогурт

Среди множества полезных продуктов, предложенных доктором Берриманом, особое внимание заслуживает десерт, который он считает самым полезным. Мнение доктора приводит издание Men's Health.

Этот десерт — живой йогурт "бланманже", содержащий пробиотики, необходимые для здоровья кишечника, а также большое количество кальция и белка.

Йогуртовый пудинг дополняется грецкими орехами, которые сами по себе являются суперпродуктом, благодаря высокому содержанию полезных жиров, витаминов и антиоксидантов.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

Бланманже́ (от фр. blancmanger) — холодное желированное сладкое блюдо, желе из миндального или коровьего молока, сахара и желатина.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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