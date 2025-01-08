Эксперт по здоровому питанию назвал самый полезный десерт

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Доктор Пол Берриман, глава исследовательского центра Leatherhead Food Research, провёл масштабное исследование, в ходе которого изучил более 4000 утверждений о пользе различных продуктов для здоровья. В результате он отобрал 222 наиболее достоверных утверждения и разработал сбалансированную систему питания, включающую все необходимые питательные вещества.

Фото: Wikipedia by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Йогурт

Среди множества полезных продуктов, предложенных доктором Берриманом, особое внимание заслуживает десерт, который он считает самым полезным. Мнение доктора приводит издание Men's Health.

Этот десерт — живой йогурт "бланманже", содержащий пробиотики, необходимые для здоровья кишечника, а также большое количество кальция и белка.

Йогуртовый пудинг дополняется грецкими орехами, которые сами по себе являются суперпродуктом, благодаря высокому содержанию полезных жиров, витаминов и антиоксидантов.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



Бланманже́ (от фр. blancmanger) — холодное желированное сладкое блюдо, желе из миндального или коровьего молока, сахара и желатина.

