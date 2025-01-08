Эксперт по здоровому питанию назвал самый полезный десерт

Доктор Пол Берриман, глава исследовательского центра Leatherhead Food Research, провёл масштабное исследование, в ходе которого изучил более 4000 утверждений о пользе различных продуктов для здоровья. В результате он отобрал 222 наиболее достоверных утверждения и разработал сбалансированную систему питания, включающую все необходимые питательные вещества.
Среди множества полезных продуктов, предложенных доктором Берриманом, особое внимание заслуживает десерт, который он считает самым полезным. Мнение доктора приводит издание Men's Health.
Этот десерт — живой йогурт "бланманже", содержащий пробиотики, необходимые для здоровья кишечника, а также большое количество кальция и белка.
Йогуртовый пудинг дополняется грецкими орехами, которые сами по себе являются суперпродуктом, благодаря высокому содержанию полезных жиров, витаминов и антиоксидантов.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
Бланманже́ (от фр. blancmanger) — холодное желированное сладкое блюдо, желе из миндального или коровьего молока, сахара и желатина.
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