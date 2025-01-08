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Рыба в духовке: простой рецепт, по которому даже нежирная рыбка получается сочной и ароматной

1:38
Еда

Рыба, запечённая в духовке, часто теряет свою сочность и вкус. Даже использование специальных приправ и советов не всегда помогает. Особенно это касается нежирных сортов, таких как минтай или хек.

Запечённая рыба с лимоном
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая рыба с лимоном

Однако есть способ приготовить рыбу так, чтобы она оставалась сочной, нежной, ароматной и имела изысканный вкус. Этот метод не требует экзотических ингредиентов, всё необходимое найдётся на любой кухне.

Ингредиенты:

  • Рыба (любого сорта) — 2 штуки;
  • Лимон — 1 штука;
  • Майонез — 100 граммов;
  • Соль, перец и любимые специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте рыбу и очистите её от чешуи. Если у вас филе, просто промойте его и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Нарежьте лимон тонкими ломтиками и нафаршируйте ими тушку рыбы. Если у вас филе, выложите лимонные дольки между слоями рыбы.
  3. Смажьте рыбу майонезом и посыпьте специями по выбору.
  4. Чтобы рыба не пересохла, обязательно заверните её в фольгу. Для этого просто положите рыбу на лист фольги, затем накройте её сверху ещё одним листом фольги.
  5. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте рыбу около 20 минут. Затем снимите верхний слой фольги и оставьте рыбу запекаться ещё на 10 минут, чтобы она подрумянилась.

Готовую рыбу можно подавать с любым гарниром или овощным салатом. Она будет сочной, с лёгкой кислинкой лимона и тонким ароматом специй.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae), лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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