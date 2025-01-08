Рыба в духовке: простой рецепт, по которому даже нежирная рыбка получается сочной и ароматной

Рыба, запечённая в духовке, часто теряет свою сочность и вкус. Даже использование специальных приправ и советов не всегда помогает. Особенно это касается нежирных сортов, таких как минтай или хек.
Однако есть способ приготовить рыбу так, чтобы она оставалась сочной, нежной, ароматной и имела изысканный вкус. Этот метод не требует экзотических ингредиентов, всё необходимое найдётся на любой кухне.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовую рыбу можно подавать с любым гарниром или овощным салатом. Она будет сочной, с лёгкой кислинкой лимона и тонким ароматом специй.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae), лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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