Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фрукты останутся свежими: новая наноплёнка из луковой шелухи творит чудеса
Как сэкономить кучу денег? В эти часы обязательно стоит выключать радиаторы
Александр Легков объяснил снижение интереса к „Тур де Ски“ отсутствием россиян: это отмечает и норвежец Нортуг
Иностранные автомобильные издания высоко оценили Lada Niva Sport
Полив рассады: частота и рекомендации для здоровья растений
Как правильно выбрать гель для душа в зависимости от потребностей кожи?
Туриста из Китая спасли на пути к полюсу холода Оймякон
Тыква в рационе: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Цены на яйца подскочили на 70%: полки магазинов США пустеют

Постные лепёшки — отличная альтернатива хлебу: простой и быстрый рецепт на сковороде

1:22
Еда

Приготовление лепёшек — это не только быстрый, но и экономичный процесс. Для этого простого и питательного блюда нужны лишь самые доступные ингредиенты, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Такие постные лепёшки могут стать отличной альтернативой хлебу и подойдут к любым блюдам.

Лепёшки
Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лепёшки

Для приготовления лепёшек вам понадобятся:

  • 600 грамм муки,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • 300 миллилитров воды,
  • 2 чайные ложки сахара,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 3 столовые ложки подсолнечного масла.

Приготовление

  1. Начните с того, что в глубокую ёмкость высыпьте муку. Затем добавьте сахар, соль, разрыхлитель, подсолнечное масло и воду. Тщательно замесите тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным и перестанет прилипать к рукам.
  2. Разделите тесто на равные части и раскатайте их в тонкие круглые лепёшки, диаметром примерно со сковороду.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте лепёшки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые лепёшки переложите на тарелку и дайте им немного остыть. Даже после остывания они остаются мягкими, воздушными и вкусными. Приятного аппетита!

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой
Экономика и бизнес
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой Аудио 
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Недвижимость
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место Аудио 
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Последние материалы
Тыква в рационе: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Цены на яйца подскочили на 70%: полки магазинов США пустеют
Собака перестанет нервничать у ветеринара: вот что нужно сделать хозяину
Магия и медицина: 4000-летняя гробница Древнего Египта удивила учёных
Вот что произойдёт, если не выключать телефон раз в неделю
Влияние ароматов уходовой косметики на настроение
Как организовать комфортные поездки с четвероногими друзьями
Рассыпчатый рис: как приготовить любимое блюдо ресторанного уровня у себя дома
Когда начинать садить томаты на рассаду: советы для 2025 года
5 способов применения скорлупы грецких орехов в вашем саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.