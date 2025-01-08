Постные лепёшки — отличная альтернатива хлебу: простой и быстрый рецепт на сковороде

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление лепёшек — это не только быстрый, но и экономичный процесс. Для этого простого и питательного блюда нужны лишь самые доступные ингредиенты, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Такие постные лепёшки могут стать отличной альтернативой хлебу и подойдут к любым блюдам.

Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лепёшки

Для приготовления лепёшек вам понадобятся:

600 грамм муки,

1 чайная ложка разрыхлителя,

300 миллилитров воды,

2 чайные ложки сахара,

1 чайная ложка соли,

3 столовые ложки подсолнечного масла.

Приготовление

Начните с того, что в глубокую ёмкость высыпьте муку. Затем добавьте сахар, соль, разрыхлитель, подсолнечное масло и воду. Тщательно замесите тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным и перестанет прилипать к рукам. Разделите тесто на равные части и раскатайте их в тонкие круглые лепёшки, диаметром примерно со сковороду. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте лепёшки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые лепёшки переложите на тарелку и дайте им немного остыть. Даже после остывания они остаются мягкими, воздушными и вкусными. Приятного аппетита!

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

