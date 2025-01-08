Постные лепёшки — отличная альтернатива хлебу: простой и быстрый рецепт на сковороде

Приготовление лепёшек — это не только быстрый, но и экономичный процесс. Для этого простого и питательного блюда нужны лишь самые доступные ингредиенты, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Такие постные лепёшки могут стать отличной альтернативой хлебу и подойдут к любым блюдам.
Для приготовления лепёшек вам понадобятся:
Приготовление
Готовые лепёшки переложите на тарелку и дайте им немного остыть. Даже после остывания они остаются мягкими, воздушными и вкусными. Приятного аппетита!
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
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