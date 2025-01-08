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Рассыпчатый рис: как приготовить любимое блюдо ресторанного уровня у себя дома

1:04
Еда

Зачастую хозяйки сталкиваются с проблемой приготовления риса: он получается сухим, безвкусным и с рисинками, которые плохо отделяются друг от друга. Однако существует способ приготовления риса, который сделает его похожим на блюдо из дорогого ресторана.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Для этого необходимо правильно сварить рис и добавить особую заправку.

Чтобы рис получился вкусным и рассыпчатым, его нужно варить без соли и перемешивания. После того как вода закипит, нужно варить рис 15 минут, пока вся жидкость не испарится.

Для приготовления заправки, которая улучшит вкус риса, нужно смешать четверть стакана кипятка с чайной ложкой уксуса, сахара и половиной чайной ложки соли. Полученную смесь следует влить в горячий рис и тщательно перемешать. Затем кастрюлю нужно накрыть крышкой и оставить на 15 минут без нагревания.

В результате рис получится ароматным, рассыпчатым и вкусным. Приятного аппетита!

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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