Рассыпчатый рис: как приготовить любимое блюдо ресторанного уровня у себя дома

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Зачастую хозяйки сталкиваются с проблемой приготовления риса: он получается сухим, безвкусным и с рисинками, которые плохо отделяются друг от друга. Однако существует способ приготовления риса, который сделает его похожим на блюдо из дорогого ресторана.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Для этого необходимо правильно сварить рис и добавить особую заправку.

Чтобы рис получился вкусным и рассыпчатым, его нужно варить без соли и перемешивания. После того как вода закипит, нужно варить рис 15 минут, пока вся жидкость не испарится.

Для приготовления заправки, которая улучшит вкус риса, нужно смешать четверть стакана кипятка с чайной ложкой уксуса, сахара и половиной чайной ложки соли. Полученную смесь следует влить в горячий рис и тщательно перемешать. Затем кастрюлю нужно накрыть крышкой и оставить на 15 минут без нагревания.

В результате рис получится ароматным, рассыпчатым и вкусным. Приятного аппетита!

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



