Апельсиновые блины — новый взгляд на привычное блюдо. А какой у них аромат!

Блины любят практически все, но со временем привычные рецепты могут наскучить. Предлагаем попробовать оригинальный рецепт апельсиновых блинов, которые удивят даже самых взыскательных гурманов своим насыщенным вкусом и ароматом.
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Блины
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Мука — 1 стакан
Сахар — 50 г
Соль — 4 г
Яйца — 3 шт.
Молоко — 1,5 стакана
Апельсин — 1 шт.
Растительное масло — 2 ст. ложки
Приготовление
В небольшой кастрюле смешайте половину стакана молока с натертой цедрой апельсина, добавьте сахар и доведите смесь до кипения. Затем снимите с огня, накройте крышкой и дайте остыть.
Разрежьте апельсин пополам и выжмите сок. Процедите остывшую смесь с цедрой и апельсиновым соком в отдельную емкость, удалите цедру.
Взбейте яйца с солью, пока не появится лёгкая пена, затем добавьте процеженную смесь, апельсиновый сок и хорошо перемешайте венчиком.
Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться густым и однородным. Важно: перед замешиванием теста обязательно просейте муку.
Добавьте растительное масло, снова перемешайте, а затем влейте оставшееся молоко и тщательно все перемешайте.
Жарьте блины на основательно разогретой сковороде.
Уточнения
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной).
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.