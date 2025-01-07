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Апельсиновые блины — новый взгляд на привычное блюдо. А какой у них аромат!

1:33
Еда

Блины любят практически все, но со временем привычные рецепты могут наскучить. Предлагаем попробовать оригинальный рецепт апельсиновых блинов, которые удивят даже самых взыскательных гурманов своим насыщенным вкусом и ароматом.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Мука — 1 стакан
  • Сахар — 50 г
  • Соль — 4 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Молоко — 1,5 стакана
  • Апельсин — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. ложки

Приготовление

  1. В небольшой кастрюле смешайте половину стакана молока с натертой цедрой апельсина, добавьте сахар и доведите смесь до кипения. Затем снимите с огня, накройте крышкой и дайте остыть.
  2. Разрежьте апельсин пополам и выжмите сок. Процедите остывшую смесь с цедрой и апельсиновым соком в отдельную емкость, удалите цедру.
  3. Взбейте яйца с солью, пока не появится лёгкая пена, затем добавьте процеженную смесь, апельсиновый сок и хорошо перемешайте венчиком.
  4. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться густым и однородным. Важно: перед замешиванием теста обязательно просейте муку.
  5. Добавьте растительное масло, снова перемешайте, а затем влейте оставшееся молоко и тщательно все перемешайте.
  6. Жарьте блины на основательно разогретой сковороде.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной).

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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