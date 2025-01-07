Апельсиновые блины — новый взгляд на привычное блюдо. А какой у них аромат!

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины любят практически все, но со временем привычные рецепты могут наскучить. Предлагаем попробовать оригинальный рецепт апельсиновых блинов, которые удивят даже самых взыскательных гурманов своим насыщенным вкусом и ароматом.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Мука — 1 стакан

Сахар — 50 г

Соль — 4 г

Яйца — 3 шт.

Молоко — 1,5 стакана

Апельсин — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. ложки

Приготовление

В небольшой кастрюле смешайте половину стакана молока с натертой цедрой апельсина, добавьте сахар и доведите смесь до кипения. Затем снимите с огня, накройте крышкой и дайте остыть. Разрежьте апельсин пополам и выжмите сок. Процедите остывшую смесь с цедрой и апельсиновым соком в отдельную емкость, удалите цедру. Взбейте яйца с солью, пока не появится лёгкая пена, затем добавьте процеженную смесь, апельсиновый сок и хорошо перемешайте венчиком. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться густым и однородным. Важно: перед замешиванием теста обязательно просейте муку. Добавьте растительное масло, снова перемешайте, а затем влейте оставшееся молоко и тщательно все перемешайте. Жарьте блины на основательно разогретой сковороде.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной).



Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



