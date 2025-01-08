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Праздничный рыбный пирог, который не оставит никого равнодушным

2:58
Еда

Мечтаете о блюде, которое заменит полноценный обед и удивит гостей? Тогда этот рецепт рыбного пирога — именно то, что вам нужно! Слоеное тесто, нежная красная рыба, сливочный сыр и сочный шпинат — сочетание, которое точно покорит ваш вкус. Давайте разберемся, как его приготовить.

пирог с рыбой
Фото: freepik
пирог с рыбой

Почему этот пирог стоит попробовать

Представьте: мягкое тесто, ароматная начинка и сливочная нежность сыра, который нейтрализует легкую горечь горбуши. Такой пирог подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. А готовить его — проще простого!

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся:

  • Красная рыба (горбуша, форель или другая) — 500 г (филе)
  • Слоеное тесто — 1 лист (примерно 450 г)
  • Шпинат свежий — 40 г
  • Сливочный сыр — 100 г (рикотта или любой творожный сыр без добавок)
  • Желток — 1 шт
  • Кунжут или мак — 1 ч. л
  • Мука — немного для раскатки теста
  • Соль — по вкусу

Готовим рыбный пирог

1. Подготовка рыбы

Если у вас целая рыба, разморозьте ее в холодильнике (6-12 часов в зависимости от размера). Этот метод сохраняет текстуру и вкус продукта.
Промойте горбушу, промокните бумажными полотенцами и отделите филе. Удалите мелкие косточки пинцетом.
Совет: Никогда не замораживайте рыбу повторно — это портит ее структуру.

2. Приготовление начинки

В миске смешайте промытый и обсушенный шпинат со сливочным сыром. Перемешайте до однородности.

3. Подготовка теста

Разморозьте тесто, слегка раскатайте на припыленной мукой поверхности. Раскатка нужна, чтобы рыбное филе и начинка хорошо поместились.

4. Сборка пирога

  1. Выложите рыбу на тесто.
  2. Сверху равномерно распределите сырно-шпинатную начинку.
  3. Заверните тесто: сделайте надрезы с обеих сторон и переплетите их, укладывая внахлест. Защипните края.

5. Выпечка

  1. Переложите пирог на противень, застеленный пергаментом.
  2. Смажьте взбитым желтком для золотистой корочки. По желанию посыпьте кунжутом или маком.
  3. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 45-50 минут.

Полезные советы

Выбирайте тесто с маслом, а не с маргарином — это залог вкусной выпечки.
Для разнообразия можно заменить горбушу на другую красную рыбу, а шпинат — на зелень по вашему вкусу.

Результат

Золотистая корочка, аппетитный аромат и нежная начинка — такой пирог никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить его, и он наверняка станет вашим фирменным блюдом!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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