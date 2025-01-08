Новый рецепт пряников: пикантность вместо сладости

Зима, уют, аромат пряностей — невозможно представить праздники без имбирных пряников. Но как сделать их вкус особенным? Добавьте немного острого перца! Такой неожиданный ингредиент превратит привычное лакомство в нечто необычное, идеально подходящее для смелых гурманов.
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Имбирные пряники
Какие сорта перца выбрать для выпечки
Чтобы добавить пикантности пряникам, можно использовать разные сорта острого перца. Вот несколько отличных вариантов:
Alma Paprika (Capsicum annuum)
Умеренно острый, с легкими сладкими нотами.
Аджи Лимонный (Aji Lemon, Capsicum baccatum)
Средняя острота и яркий цитрусовый аромат.
Хабанеро Красный (Habanero Red, Capsicum chinense)
Очень острый, с фруктовыми нотками. Используйте в минимальных количествах.