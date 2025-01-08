Новый рецепт пряников: пикантность вместо сладости

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Зима, уют, аромат пряностей — невозможно представить праздники без имбирных пряников. Но как сделать их вкус особенным? Добавьте немного острого перца! Такой неожиданный ингредиент превратит привычное лакомство в нечто необычное, идеально подходящее для смелых гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Имбирные пряники

Какие сорта перца выбрать для выпечки

Чтобы добавить пикантности пряникам, можно использовать разные сорта острого перца. Вот несколько отличных вариантов:

Alma Paprika (Capsicum annuum)

Умеренно острый, с легкими сладкими нотами.

Аджи Лимонный (Aji Lemon, Capsicum baccatum)

Средняя острота и яркий цитрусовый аромат.

Хабанеро Красный (Habanero Red, Capsicum chinense)

Очень острый, с фруктовыми нотками. Используйте в минимальных количествах.

Бикиньо Сальмон (Biquinho Salmon, Capsicum chinense)

Мягкая острота и сладковатый привкус.

Clavo (Capsicum frutescens)

Пикантный, с цветочными нотами.

Рецепт пряников с остринкой

Приготовить такие пряники просто! Потребуется:

Мука — 400 г

Сливочное масло — 100 г

Мед — 150 г

Сахар — 100 г

Яйцо — 1 шт

Имбирь (молотый) — 1 ч. л

Корица — 1 ч. л

Гвоздика (молотая) — 0,5 ч. л

Острый перец (выберите сорт) — 0,5 ч. л

Разрыхлитель — 1 ч. л

Пошаговый процесс

Подготовьте специи: измельчите свежий перец или добавьте молотый. Смешайте муку, специи и разрыхлитель. Растопите масло с медом, добавьте сахар, остудите. Соедините медовую смесь с сухими ингредиентами, добавьте яйцо и замесите тесто. Оставьте в холодильнике на час. Раскатайте тесто, вырежьте фигурки. Выпекайте 10-12 минут при 180 °C.

Советы для идеального результата

Экспериментируйте. Для мягкой остроты выбирайте аннумы, для интенсивного вкуса — хиненсы.

Для мягкой остроты выбирайте аннумы, для интенсивного вкуса — хиненсы. Дозируйте. Начните с минимального количества перца.

Начните с минимального количества перца. Украшайте. Глазурь с добавлением перца подчеркнет пикантность.

С чем подавать острые пряники

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Уточнения

Имби́рный пря́ник (англ ginger bread — «имбирный хлеб») — пряник с ароматом имбиря.

