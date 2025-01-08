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Новый рецепт пряников: пикантность вместо сладости

2:30
Еда

Зима, уют, аромат пряностей — невозможно представить праздники без имбирных пряников. Но как сделать их вкус особенным? Добавьте немного острого перца! Такой неожиданный ингредиент превратит привычное лакомство в нечто необычное, идеально подходящее для смелых гурманов.

Имбирные пряники
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Имбирные пряники

Какие сорта перца выбрать для выпечки

Чтобы добавить пикантности пряникам, можно использовать разные сорта острого перца. Вот несколько отличных вариантов:

Alma Paprika (Capsicum annuum)

Умеренно острый, с легкими сладкими нотами.

Аджи Лимонный (Aji Lemon, Capsicum baccatum)

Средняя острота и яркий цитрусовый аромат.

Хабанеро Красный (Habanero Red, Capsicum chinense)

Очень острый, с фруктовыми нотками. Используйте в минимальных количествах.

Бикиньо Сальмон (Biquinho Salmon, Capsicum chinense)

Мягкая острота и сладковатый привкус.

Clavo (Capsicum frutescens)

Пикантный, с цветочными нотами.

Рецепт пряников с остринкой

Приготовить такие пряники просто! Потребуется:

  • Мука — 400 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Мед — 150 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Имбирь (молотый) — 1 ч. л
  • Корица — 1 ч. л
  • Гвоздика (молотая) — 0,5 ч. л
  • Острый перец (выберите сорт) — 0,5 ч. л
  • Разрыхлитель — 1 ч. л

Пошаговый процесс

  1. Подготовьте специи: измельчите свежий перец или добавьте молотый.
  2. Смешайте муку, специи и разрыхлитель.
  3. Растопите масло с медом, добавьте сахар, остудите.
  4. Соедините медовую смесь с сухими ингредиентами, добавьте яйцо и замесите тесто. Оставьте в холодильнике на час.
  5. Раскатайте тесто, вырежьте фигурки.
  6. Выпекайте 10-12 минут при 180 °C.

Советы для идеального результата

  • Экспериментируйте. Для мягкой остроты выбирайте аннумы, для интенсивного вкуса — хиненсы.
  • Дозируйте. Начните с минимального количества перца.
  • Украшайте. Глазурь с добавлением перца подчеркнет пикантность.

С чем подавать острые пряники

  • Глинтвейн
  • Горячий шоколад
  • Пряный чай масала

Уточнения

Имби́рный пря́ник (англ  ginger bread — «имбирный хлеб») — пряник с ароматом имбиря. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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