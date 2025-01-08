Эти сорта фасоли удивят вас своим вкусом и пользой

4:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Задумывались ли вы, как фасоль, простой на вид бобовый продукт, стала королевой кухонь по всему миру? Эта уроженка Перу, привезённая в Европу кораблями Колумба, потеснила своих бобовых конкурентов — горох и чечевицу. Почему? Всё дело в её универсальности. В отличие от других бобовых, фасоль обладает нейтральным вкусом, который идеально впитывает специи и соусы. В результате она может адаптироваться под любую национальную кухню: от пряных восточных блюд до постных европейских рецептов.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чёрная фасоль

Фасоль в мировой кухне

На родине, в Латинской Америке, фасоль — главный ингредиент культовых блюд, таких как мексиканский чили кон карне или кубинский плов конгри. Интересно, что Кавказ тоже не остался в стороне: лобио, пхали, пироги с фасолевой начинкой (лобиани) — всё это стало неотъемлемой частью местной кухни. А в России фасоль уверенно занимает место в супах и гарнирах, особенно с копчёностями и томатной заливкой. В последние годы она стала символом здорового питания благодаря высокому содержанию белка, что делает её отличной альтернативой мясу.

Как выбирать фасоль

На первый взгляд выбор фасоли — простое дело: сухие бобы хранятся долго. Однако есть нюансы. Всегда проверяйте срок годности на упаковке. Пересохшая фасоль может остаться жёсткой, как бы долго вы её ни варили. При хранении дома не забудьте вложить записку с датой окончания срока годности.

Зачем замачивать фасоль

Замачивание фасоли перед варкой имеет несколько целей:

Сокращение времени готовки: напитанные влагой бобы варятся быстрее.

напитанные влагой бобы варятся быстрее. Снижение метеоризма: вода растворяет олигосахариды, которые не усваиваются организмом.

вода растворяет олигосахариды, которые не усваиваются организмом. Удаление антинутриентов: такие вещества, как лектины и фитины, препятствуют усвоению полезных элементов.

такие вещества, как лектины и фитины, препятствуют усвоению полезных элементов. Для замачивания используйте большую ёмкость: на стакан фасоли нужно минимум 5 стаканов воды. Если времени мало, залейте фасоль кипятком, оставьте на час, затем слейте воду и приступайте к варке.

Популярные сорта фасоли

Мир фасоли огромен — более 200 сортов! Но основные из них делятся на лущильные (зерновые) и стручковые (зелёная фасоль). Вот несколько самых популярных:

Кидни

Красная фасоль, напоминающая форму почки (отсюда название — kidney). Требует длительного замачивания (8 часов) и варки (около часа). Отлично впитывает ароматы соусов, поэтому её часто используют в рагу и латиноамериканских блюдах.

Белая фасоль

С нежной текстурой и сливочным вкусом. Замачивается всего 4,5 часа, а варится до состояния пюре, что делает её идеальной для супов и рагу. Хорошо смягчает острые специи.

Пинто

Красивая фасоль с крапинками, которые при варке исчезают, оставляя розоватый оттенок. Замачивается 6 часов, варится 30-50 минут. Универсальна в использовании.

Каннеллини

Средиземноморский сорт белой фасоли с тонкой кожицей и сливочно-ореховым вкусом. Замачивается 8 часов, варится 1,5-2,5 часа. Отлично держит форму, поэтому используется в рагу и супах.

Лима

Крупная, плоская фасоль с насыщенным сливочным вкусом. Замачивается на 8 часов, варится 1,5 часа. Прекрасно подходит для гарниров и салатов.

Чёрная фасоль

При варке часто теряет форму, превращаясь в пюре. Замачивается 6 часов, варится 1 час. Подходит для супов, паштетов и пирогов. Вкус — насыщенный, с лёгкой ноткой копчения.

Чёрный глаз

Красивые зерна с чёрной точкой. Замачивается быстро (до 30 минут), варится мгновенно благодаря тонкой кожице. Имеет лёгкий ореховый вкус.

Ласточка

Пёстрая фасоль, популярная в грузинских блюдах. Варится 1,5-2 часа, держит форму или разварится до пюре, в зависимости от способа готовки.

Нэви

Мелкая белая фасоль, широко используемая в Америке. Замачивается 5 часов, варится 45 минут. Идеальна для супов и гарниров.

Заключение

Фасоль — это не только вкусно, но и полезно. Выбирайте свои любимые сорта, экспериментируйте с рецептами и наслаждайтесь этим универсальным продуктом.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

