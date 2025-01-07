Шакшука на завтрак: томатный соус и идеальные яйца

2:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется удивительным, но многие из нас годами завтракают одним и тем же блюдом. Мы так привыкли к этой рутине, что редко задумываемся, почему. Однако, несмотря на приверженность привычкам, вкусная и разнообразная еда способна принести настоящее удовольствие. Одним из таких ярких вариантов для завтрака или легкого обеда является шакшука — блюдо, которое мы часто готовим сами и особенно любим за его насыщенный вкус.

Теперь мы собрали для вас базовые знания о шакшуке, дополнив их интересными рецептами. Среди них есть даже веганская версия на основе тофу.

Что такое шакшука

Шакшука (на арабском: شكشوكة‎, на иврите: שקשוקה‎) — это знаменитое ближневосточное блюдо, представляющее собой яйца, приготовленные в густом пряном томатном соусе. Ключевые ингредиенты: помидоры, острый перец, лук и ароматные специи, типичные для восточной кухни. В жарком климате шакшука популярна не только как завтрак, но и как полноценное блюдо в течение дня. Белковый состав отлично насыщает, не вызывая сонливости, как это могло бы случиться после тарелки блинов. Традиционно шакшуку подают с пресной пшеничной питой, которая идеально подходит для того, чтобы собрать остатки соуса со сковородки.

Как едят шакшуку

Главное правило — есть прямо из сковороды. Яйца, утопленные в густом соусе, сохраняют баланс вкусов, который легко нарушить при перекладывании блюда на тарелку.

История блюда

Считается, что шакшука возникла в XVI веке на территории Магриба. Этот период совпал с появлением помидоров в Европе, что открыло новые возможности для экспериментов с блюдами.

Чем шакшука отличается от яичницы с помидорами

На первый взгляд, различия минимальны: и там, и там используются яйца и помидоры. Однако шакшука — это не просто яйца с жареными помидорами, это полноценное блюдо с каноническим рецептом. Яйца выливаются на томатный соус, который уже доведен до нужного вкуса, и готовятся либо в духовке, либо под крышкой.

Какие яйца подходят для шакшуки

Все, что есть под рукой! Это могут быть куриные, перепелиные или даже страусиные яйца. Правда, для последних понадобится сковородка побольше.

Полезна ли шакшука

Ответ зависит от ваших потребностей. Блюдо подойдет для белковой диеты и тех, кто избегает углеводов. Но если у вас повышен уровень холестерина или есть проблемы с желудком из-за кислотности, шакшука может стать не лучшим выбором. Кроме того, от томатной версии блюда лучше воздержаться, если вы недавно прошли процедуру профессиональной чистки зубов.

Уточнения

Шакшу́ка (араб. شكشوكة‎; ивр. שקשוקה‎) — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ, входит в кухню большинства арабских стран.



