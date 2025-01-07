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Храните картофель только так, и он у вас долго не будет портиться

1:42
Еда

Условия хранения

Картофель лучше всего хранится в прохладных, темных и хорошо вентилируемых местах. Подходящим местом будет подвал или погреб с нужными условиями. Если таких мест нет, можно рассмотреть вариант покупки специального погреба или поискать другую подходящую альтернативу.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Сезонная доступность

Картофель обычно собирают осенью, поэтому в этот период он бывает свежее и дешевле. Лучше всего закупить его в большом количестве именно тогда, когда он находится в самом хорошем состоянии.

Выбор сорта

Различные виды картофеля имеют разные сроки хранения. Красновато-коричневые и крахмалистые сорта, как правило, сохраняются дольше, чем восковые сорта вроде красного или молодого картофеля. Выбирайте сорт, исходя из своих потребностей в хранении и кулинарии.

Объем потребления

Оцените, насколько активно ваша семья использует картофель. Если рецепты с ним встречаются часто, имеет смысл сделать большой запас. В противном случае лучше ограничиться меньшим количеством, чтобы избежать порчи продукта.

Контроль качества

При покупке внимательно осматривайте картофель на предмет повреждений, гниения или проростков. Поврежденные клубни могут испортить весь запас, поэтому от них нужно избавляться сразу.

Климатические условия

Учтите особенности местного климата. В теплых и влажных регионах картофель может быстрее портиться, поэтому важно обеспечить ему подходящие условия хранения.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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