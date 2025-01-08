Паста с фаршем и овощами: простой и сытный рецепт

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Добавьте в привычное сочетание пасты и фарша немного овощей, и блюдо заиграет новыми вкусами. Морковь и лук обогатят его карамельными нотками, болгарский перец подарит легкую сладость, а помидоры добавят сочности. Этот простой и вкусный рецепт идеально подойдет для тех, кто хочет приготовить что-то сытное, но не слишком сложное.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Паста в сливочном соусе

Что нужно:

Пенне (или любая паста) — 300 г

Фарш домашний — 400 г

Лук репчатый — половина луковицы

Болгарский перец (желтый) — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Морковь — половина среднего корнеплода

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Как приготовить:

Подготовка продуктов.

Помойте и очистите овощи. Болгарский перец нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук нашинкуйте полукольцами, чеснок мелко порубите. Помидоры также нарежьте небольшими кубиками.

Варим пасту.

Закипятите 2-2,5 литра воды, добавьте щепотку соли и сварите пенне до состояния аль денте. Откиньте пасту на дуршлаг, оставив примерно ⅓ стакана отвара для соуса.

Обжариваем фарш.

Разогрейте масло на сковороде и выложите фарш. Обжаривайте, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки, до золотистой корочки.

Добавляем овощи.

К фаршу добавьте морковь и лук. Жарьте 3-4 минуты, пока овощи не станут румяными. Затем положите болгарский перец, помидоры и чеснок. Тушите всё вместе 4-5 минут.

Смешиваем с пастой.

Переложите в сковороду отваренную пасту, добавьте соль, перец и оставшийся отвар. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне 10-15 минут.

Украшаем.

Подавайте пасту, украсив свежим базиликом или зеленью по желанию. Для пикантности можно добавить тертый пармезан.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

