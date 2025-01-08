Паста с фаршем и овощами: простой и сытный рецепт

Добавьте в привычное сочетание пасты и фарша немного овощей, и блюдо заиграет новыми вкусами. Морковь и лук обогатят его карамельными нотками, болгарский перец подарит легкую сладость, а помидоры добавят сочности. Этот простой и вкусный рецепт идеально подойдет для тех, кто хочет приготовить что-то сытное, но не слишком сложное.
Что нужно:
Как приготовить:
Подготовка продуктов.
Помойте и очистите овощи. Болгарский перец нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук нашинкуйте полукольцами, чеснок мелко порубите. Помидоры также нарежьте небольшими кубиками.
Варим пасту.
Закипятите 2-2,5 литра воды, добавьте щепотку соли и сварите пенне до состояния аль денте. Откиньте пасту на дуршлаг, оставив примерно ⅓ стакана отвара для соуса.
Обжариваем фарш.
Разогрейте масло на сковороде и выложите фарш. Обжаривайте, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки, до золотистой корочки.
Добавляем овощи.
К фаршу добавьте морковь и лук. Жарьте 3-4 минуты, пока овощи не станут румяными. Затем положите болгарский перец, помидоры и чеснок. Тушите всё вместе 4-5 минут.
Смешиваем с пастой.
Переложите в сковороду отваренную пасту, добавьте соль, перец и оставшийся отвар. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне 10-15 минут.
Украшаем.
Подавайте пасту, украсив свежим базиликом или зеленью по желанию. Для пикантности можно добавить тертый пармезан.
Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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