Как хранить красную икру, чтобы она не испортилась

Красная икра — деликатес, который хочется сохранить свежим как можно дольше. Однако не все способы хранения подходят для этого продукта. Чтобы не испортить икру и наслаждаться её вкусом, нужно соблюдать определённые правила.
Лучшей считается икра без консервантов. Но такой продукт сохраняет свои качества лишь до четырёх месяцев при температуре от -4 до -6 градусов.
Если в составе икры есть консерванты, срок её хранения увеличивается до одного года, но при тех же температурных условиях.
Обычные бытовые холодильники, где температура обычно около +4 градусов, значительно сокращают срок хранения. В таких условиях закрытая банка сохраняется не более двух недель. Если упаковка вскрыта, икру нужно употребить в течение четырёх суток.
Совет: После открытия банки переложите икру в стеклянную или пластиковую ёмкость. Это предотвратит окисление и сохранит вкус.
Многие считают, что замораживание поможет продлить срок хранения икры. Этот метод используют даже некоторые магазины.
Однако эксперты не рекомендуют замораживать красную икру. Заморозка негативно влияет на её вкус, текстуру и внешний вид: икра становится водянистой, а её оболочка может лопнуть.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете дольше наслаждаться вкусом свежей икры, не потеряв её качества.
Кра́сная икра́ - икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.
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