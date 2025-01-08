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Как хранить красную икру, чтобы она не испортилась

2:01
Еда

Красная икра — деликатес, который хочется сохранить свежим как можно дольше. Однако не все способы хранения подходят для этого продукта. Чтобы не испортить икру и наслаждаться её вкусом, нужно соблюдать определённые правила.

Икра лососевая на ложке
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Икра лососевая на ложке

Срок хранения красной икры

Лучшей считается икра без консервантов. Но такой продукт сохраняет свои качества лишь до четырёх месяцев при температуре от -4 до -6 градусов.

Если в составе икры есть консерванты, срок её хранения увеличивается до одного года, но при тех же температурных условиях.

Обычные бытовые холодильники, где температура обычно около +4 градусов, значительно сокращают срок хранения. В таких условиях закрытая банка сохраняется не более двух недель. Если упаковка вскрыта, икру нужно употребить в течение четырёх суток.

Совет: После открытия банки переложите икру в стеклянную или пластиковую ёмкость. Это предотвратит окисление и сохранит вкус.

Можно ли замораживать икру

Многие считают, что замораживание поможет продлить срок хранения икры. Этот метод используют даже некоторые магазины.

Однако эксперты не рекомендуют замораживать красную икру. Заморозка негативно влияет на её вкус, текстуру и внешний вид: икра становится водянистой, а её оболочка может лопнуть.

Как правильно хранить икру

  • Храните икру при температуре от -4 до -6 градусов, если это возможно.
  • После вскрытия банки используйте продукт в течение четырёх дней.
  • Переложите икру в стеклянную или пластиковую тару для лучшего сохранения.
  • Избегайте заморозки, если хотите сохранить изначальные вкусовые качества.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете дольше наслаждаться вкусом свежей икры, не потеряв её качества.

Уточнения

Кра́сная икра́ - икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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