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ПП десерт, который готовится всего за 5 минут

1:11
Еда

Вкусный и быстрый ПП десерт, если вдруг захотелось чего-то сладкого.

Торт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Торт

Ингредиенты на две порции: 30 г рисовой муки, 30 г натурального йогурта, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина, сахарозаменитель по вкусу, 30 г любимых ягод, 280 г мягкого творожка, 3 ст. л. сиропа топинамбура.

Процесс приготовления:

  • В большой чашке смешайте муку, йогурт, яйцо, разрыхлитель, ягоды, сахарозаменитель, ванилин и 1 ст. л. сиропа топинамбура. Аккуратно перемешайте.
  • Перелейте в форму для микроволновки.
  • Поставьте её в микроволновую печь на 3 минуты.
  • Остудите. Нарежьте кубиками.
  • Смешайте творожок с 2 ст. л. сиропа топинамбура.
  • На дно формы выложите немного крема. Сверху кубики бисквита. Полейте бисквит небольшим количеством сиропа. Сверху смажьте кремом.

Можно украсить по желанию.

Приятного аппетита!

Уточнения

Рисовая мука — тип муки, произведённый из зёрен риса. Она отличается от рисового крахмала, который обычно получают путём вымачивания риса в щёлоке. Такую муку часто используют в национальных кухнях стран Юго-Восточной Азии: в китайской, японской, корейской, тайской, вьетнамской, индийской.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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