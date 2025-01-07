ПП десерт, который готовится всего за 5 минут

Вкусный и быстрый ПП десерт, если вдруг захотелось чего-то сладкого.
Ингредиенты на две порции: 30 г рисовой муки, 30 г натурального йогурта, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина, сахарозаменитель по вкусу, 30 г любимых ягод, 280 г мягкого творожка, 3 ст. л. сиропа топинамбура.
Процесс приготовления:
Можно украсить по желанию.
Приятного аппетита!
Рисовая мука — тип муки, произведённый из зёрен риса. Она отличается от рисового крахмала, который обычно получают путём вымачивания риса в щёлоке. Такую муку часто используют в национальных кухнях стран Юго-Восточной Азии: в китайской, японской, корейской, тайской, вьетнамской, индийской.
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