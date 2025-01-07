ПП десерт, который готовится всего за 5 минут

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный и быстрый ПП десерт, если вдруг захотелось чего-то сладкого.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Торт

Ингредиенты на две порции: 30 г рисовой муки, 30 г натурального йогурта, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина, сахарозаменитель по вкусу, 30 г любимых ягод, 280 г мягкого творожка, 3 ст. л. сиропа топинамбура.

Процесс приготовления:

В большой чашке смешайте муку, йогурт, яйцо, разрыхлитель, ягоды, сахарозаменитель, ванилин и 1 ст. л. сиропа топинамбура. Аккуратно перемешайте.

Перелейте в форму для микроволновки.

Поставьте её в микроволновую печь на 3 минуты.

Остудите. Нарежьте кубиками.

Смешайте творожок с 2 ст. л. сиропа топинамбура.

На дно формы выложите немного крема. Сверху кубики бисквита. Полейте бисквит небольшим количеством сиропа. Сверху смажьте кремом.

Можно украсить по желанию.

Приятного аппетита!

Уточнения

Рисовая мука — тип муки, произведённый из зёрен риса. Она отличается от рисового крахмала, который обычно получают путём вымачивания риса в щёлоке. Такую муку часто используют в национальных кухнях стран Юго-Восточной Азии: в китайской, японской, корейской, тайской, вьетнамской, индийской.

