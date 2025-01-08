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Как приготовить борщ, который выглядит как из ресторана

1:30
Еда

Многие любители кулинарии сталкиваются с одной и той же проблемой: борщ получается бледным, и яркий красный цвет, который делает блюдо аппетитным, остаётся недостижимым. Как же добиться насыщенного цвета, чтобы суп радовал глаз и дарил истинное удовольствие?

Красный борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красный борщ

Главный секрет красного борща

Чтобы борщ сохранил яркий красный оттенок, важно правильно подготовить свёклу. Главная хитрость заключается в том, чтобы добавить кислоту в процессе готовки. Например, когда готовите зажарку — смесь из свёклы, моркови и лука, — добавьте к ней свежие нарезанные помидоры и чайную ложку лимонного сока.

Если лимонного сока под рукой нет, его легко заменить консервированными помидорами или томатной пастой. Достаточно всего пары столовых ложек. Помидоры и паста не только усиливают цвет, но и придают супу приятную кислинку, которая делает вкус более выразительным.

Почему кислота помогает сохранить цвет

Свёкла при варке теряет свой цвет, если среда слишком щелочная. Кислота, содержащаяся в помидорах или лимонном соке, помогает сохранить пигмент свёклы и передаёт насыщенность борщу. Это простое дополнение делает блюдо не только ярче, но и вкуснее.

Теперь ваш борщ всегда будет не просто вкусным, но и визуально эффектным, радуя как вкусом, так и внешним видом.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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