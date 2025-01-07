Рецепт антипохмельного бутерброда — готовится быстро

Праздничное веселье продолжается, и редко проходит без алкогольных напитков. Однако на утро после яркой ночи реакция организма может оказаться весьма непредсказуемой. Как справиться с похмельем?
При легком недомогании многие стремятся позавтракать чем-то сытным. Фастфуд порой оказывается спасением, но далеко не всегда хочется бежать в ближайший ресторан. Кроме того, бургеры из популярных сетей зачастую слишком жирные и калорийные. Оптимальный выход — приготовить "антипохмельный" бутерброд самостоятельно. Эксперты NEWS. ru поделились рецептом идеального завтрака для послепраздничного утра.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Подсушите бекон на сковороде без добавления масла. Затем уберите лишний жир с помощью бумажного полотенца. В ту же сковороду, также без масла, обжарьте яйцо. Соберите бутерброд, добавив сыр, и подавайте к столу.
Такой вариант блюда будет содержать меньше жира, но при этом эффект окажется ощутимым. Кроме того, бутерброд готовится очень быстро.
Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
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