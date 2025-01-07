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Рецепт антипохмельного бутерброда — готовится быстро

1:17
Еда

Праздничное веселье продолжается, и редко проходит без алкогольных напитков. Однако на утро после яркой ночи реакция организма может оказаться весьма непредсказуемой. Как справиться с похмельем?

бутерброд с беконом
Фото: freepik
бутерброд с беконом

При легком недомогании многие стремятся позавтракать чем-то сытным. Фастфуд порой оказывается спасением, но далеко не всегда хочется бежать в ближайший ресторан. Кроме того, бургеры из популярных сетей зачастую слишком жирные и калорийные. Оптимальный выход — приготовить "антипохмельный" бутерброд самостоятельно. Эксперты NEWS. ru поделились рецептом идеального завтрака для послепраздничного утра.

Ингредиенты: 

  • 1–2 ломтика белого хлеба
  • 2 полоски бекона
  • 1 яйцо
  • сыр по вкусу

Способ приготовления: 

Подсушите бекон на сковороде без добавления масла. Затем уберите лишний жир с помощью бумажного полотенца. В ту же сковороду, также без масла, обжарьте яйцо. Соберите бутерброд, добавив сыр, и подавайте к столу.

Такой вариант блюда будет содержать меньше жира, но при этом эффект окажется ощутимым. Кроме того, бутерброд готовится очень быстро.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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