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Картофель без вреда для фигуры: секреты правильного сочетания

1:32
Еда

Широко распространено мнение, что для похудения или сохранения стройной фигуры нужно полностью исключить картофель из рациона. Однако этот овощ не так опасен для талии, как может показаться на первый взгляд. Да, в картофеле есть крахмал, и он не является низкокалорийным продуктом. Но при правильном подходе к его употреблению он не только не навредит фигуре, но и поможет достичь целей, связанных с весом.

Картошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картошка

Картофель способствует длительному чувству сытости, что позволяет избежать переедания. Любителям этого продукта вовсе не обязательно отказываться от него. Главное — умеренность и правильные сочетания в блюдах.

Как есть картофель, чтобы не поправиться

Чтобы продолжать наслаждаться картофелем без риска для фигуры, избегайте сочетания его с жирными продуктами и мясом. Вместо этого выберите полезные добавки, такие как:

  • баклажаны;
  • зелень (укроп, петрушка);
  • квашеная капуста.

Такие комбинации помогут картофелю легко усвоиться и не отложиться лишними сантиметрами на талии.

Не менее важно выбрать правильный способ приготовления. Жареный картофель лучше исключить, отдавая предпочтение варке или запеканию. Также стоит ограничить частоту его употребления: не более двух порций в неделю.

Картофель, при соблюдении этих рекомендаций, может стать отличным дополнением к рациону, не нарушая ваши цели по контролю веса.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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