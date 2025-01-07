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Секрет наваристой солянки от шеф-повара — идеальное блюдо для январских выходных

2:08
Еда

Одним из лучших зимних супов является солянка. Она не только согревает в холодную погоду, но и помогает справиться с похмельем после долгих новогодних праздников, а также идеально подходит для использования остатков продуктов после праздников. Шеф-повар Олег Томилин поделился своим авторским рецептом вкусной солянки.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Солянку можно варить на любом бульоне: мясном, рыбном или грибном. В обязательном порядке в суп добавляют соленые огурцы, маслины, оливки, томатную пасту, мясные продукты и копчёности. Картофель, грибы и даже лук с морковью добавляются по вкусу.

Ингредиенты:

  • 1 л говяжьего бульона
  • 250 г языка
  • 150 г докторской колбасы
  • 1-2 луковицы
  • 70 г оливок
  • 5 солёных огурцов
  • 50 мл рассола из-под огурцов
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 30 г каперсов
  • половинка лимона
  • перец
  • лавровый лист
  • растительное масло
  • укроп и петрушка
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

Нарежьте лук на четвертинки и обжарьте до золотистой корочки. Затем добавьте нарезанный соленый огурец и томатную пасту, продолжая обжаривать смесь на среднем огне. Лучше всего делать зажарку прямо в кастрюле.

Влейте рассол и один половник бульона, и оставьте тушиться на 15–20 минут. После этого введите мясные ингредиенты, добавьте оставшийся бульон и томите суп еще 5–7 минут. Затем добавьте в кастрюлю каперсы, маслины, оливки, специи и зелень.

Доведите солянку до кипения на 1–2 минуты, добавьте соль, а затем выключите огонь и дайте настояться 10 минут. Подавайте с свежей зеленью, долькой лимона и сметаной.

Олег Томилин отметил, что вы можете выбрать бульон и мясные составляющие по своему вкусу, сохраняя общий принцип приготовления.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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