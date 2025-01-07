Секрет наваристой солянки от шеф-повара — идеальное блюдо для январских выходных

Одним из лучших зимних супов является солянка. Она не только согревает в холодную погоду, но и помогает справиться с похмельем после долгих новогодних праздников, а также идеально подходит для использования остатков продуктов после праздников. Шеф-повар Олег Томилин поделился своим авторским рецептом вкусной солянки.
Солянку можно варить на любом бульоне: мясном, рыбном или грибном. В обязательном порядке в суп добавляют соленые огурцы, маслины, оливки, томатную пасту, мясные продукты и копчёности. Картофель, грибы и даже лук с морковью добавляются по вкусу.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Нарежьте лук на четвертинки и обжарьте до золотистой корочки. Затем добавьте нарезанный соленый огурец и томатную пасту, продолжая обжаривать смесь на среднем огне. Лучше всего делать зажарку прямо в кастрюле.
Влейте рассол и один половник бульона, и оставьте тушиться на 15–20 минут. После этого введите мясные ингредиенты, добавьте оставшийся бульон и томите суп еще 5–7 минут. Затем добавьте в кастрюлю каперсы, маслины, оливки, специи и зелень.
Доведите солянку до кипения на 1–2 минуты, добавьте соль, а затем выключите огонь и дайте настояться 10 минут. Подавайте с свежей зеленью, долькой лимона и сметаной.
Олег Томилин отметил, что вы можете выбрать бульон и мясные составляющие по своему вкусу, сохраняя общий принцип приготовления.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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