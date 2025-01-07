Секрет наваристой солянки от шеф-повара — идеальное блюдо для январских выходных

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Одним из лучших зимних супов является солянка. Она не только согревает в холодную погоду, но и помогает справиться с похмельем после долгих новогодних праздников, а также идеально подходит для использования остатков продуктов после праздников. Шеф-повар Олег Томилин поделился своим авторским рецептом вкусной солянки.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Солянку можно варить на любом бульоне: мясном, рыбном или грибном. В обязательном порядке в суп добавляют соленые огурцы, маслины, оливки, томатную пасту, мясные продукты и копчёности. Картофель, грибы и даже лук с морковью добавляются по вкусу.

Ингредиенты:

1 л говяжьего бульона

250 г языка

150 г докторской колбасы

1-2 луковицы

70 г оливок

5 солёных огурцов

50 мл рассола из-под огурцов

1 ст. л. томатной пасты

30 г каперсов

половинка лимона

перец

лавровый лист

растительное масло

укроп и петрушка

соль по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте лук на четвертинки и обжарьте до золотистой корочки. Затем добавьте нарезанный соленый огурец и томатную пасту, продолжая обжаривать смесь на среднем огне. Лучше всего делать зажарку прямо в кастрюле.

Влейте рассол и один половник бульона, и оставьте тушиться на 15–20 минут. После этого введите мясные ингредиенты, добавьте оставшийся бульон и томите суп еще 5–7 минут. Затем добавьте в кастрюлю каперсы, маслины, оливки, специи и зелень.

Доведите солянку до кипения на 1–2 минуты, добавьте соль, а затем выключите огонь и дайте настояться 10 минут. Подавайте с свежей зеленью, долькой лимона и сметаной.

Олег Томилин отметил, что вы можете выбрать бульон и мясные составляющие по своему вкусу, сохраняя общий принцип приготовления.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

