Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам

Подготовка

Прежде всего промойте печень под холодной водой и аккуратно удалите плёнки и прожилки. Многие предпочитают замачивать печень в молоке или воде на 30-40 минут. Это поможет избавиться от возможных неприятных привкусов и сделает мясо мягче.

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Нарезка

После замачивания слейте жидкость и обсушите печень бумажными полотенцами. Затем нарежьте её тонкими ломтиками. Такая толщина обеспечит равномерное приготовление и сохранит нежность мяса.

Приправа

Посолите и поперчите ломтики печени. Можно добавить и другие специи, например, чесночный порошок, паприку, тимьян или чуть-чуть кайенского перца для пикантности. Дайте мясу немного пропитаться ароматами.

Разогрев сковороды

Хорошо разогрейте сковороду на среднем или сильном огне, добавив смесь растительного масла и сливочного масла. Сливочное масло придаёт блюду особый вкус, а растительное предотвращает подгорание.

Быстрое обжаривание

Когда сковорода достаточно раскалится, выложите ломтики печени так, чтобы между ними оставалось небольшое пространство. Печень готовится очень быстро — по 2-3 минуты с каждой стороны. Главное — не передерживать её, иначе она станет жёсткой. Внутри печень должна оставаться слегка розоватой.

Соус

После приготовления печени можно сделать соус. Для этого выньте печень из сковороды и добавьте туда вино, бульон или уксус. Соскоблите со дна сковороды все поджаристые кусочки, чтобы они смешались с жидкостью, создавая насыщенный соус. Прокипятите пару минут, чтобы он слегка загустел.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.



